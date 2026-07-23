23 Luglio 2026

Serrapotina, fulcro strategico per lo sviluppo dell’area sud della Basilicata.

Anna Gaia Cavallo 23 Luglio 2026
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Manutenzione Straordinaria della Strada Serrapotina: Sviluppo e Opportunità per il Sud della Provincia di Potenza

Investimenti Strategici per le Aree Interne

POTENZA (ITALPRESS) – Il progetto di manutenzione straordinaria e adeguamento della strada Serrapotina è una pietra miliare per il futuro dell’area meridionale della provincia di Potenza. Come evidenziato dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Cupparo, questo intervento riflette l’impegno della Giunta regionale, guidata dal presidente Vito Bardi, di investire nelle aree interne. Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione vengono trasformate in opere concrete, a beneficio di cittadini e imprese.

Prima Tappa: Gli Incontri Territoriali

Ieri ha avuto inizio il ciclo di incontri territoriali dedicati agli interventi finanziati dal bando regionale per la viabilità comunale. Tenutosi a Chiaromonte, comune capofila del progetto, questo incontro coinvolge anche i comuni di Calvera, Carbone, Castronuovo Sant’Andrea, Fardella, Senise e Teana. L’intervento sulla strada Serrapotina è supportato da un investimento di 14,4 milioni di euro e comprende lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza di un’arteria fondamentale per la mobilità della zona.

Un Progetto per la Viabilità e la Sicurezza

Cupparo ha sottolineato l’importanza di tali progetti per garantire diritti di cittadinanza e sviluppo economico e sociale. Ha anche evidenziato il ruolo attivo del presidente Vito Bardi e dell’assessore alle Infrastrutture Pasquale Pepe nell’accelerare questi programmi di investimento. “Una viabilità moderna e sicura è essenziale per le comunità delle aree interne”, ha affermato Cupparo, sottolineando l’impatto che questi lavori avranno sulla vita quotidiana dei cittadini.

Il progetto della Serrapotina rappresenta un passo avanti nel colmare il divario infrastrutturale della zona del Mercure-Alto Sinni-Val Sarmento. Cupparo ha condiviso che già nel 2017, durante il suo mandato da sindaco di Francavilla in Sinni, aveva collaborato con altri amministratori locali per affrontare l’isolamento territoriale. “Oggi vediamo quel lavoro concretizzarsi grazie alla pianificazione della Regione Basilicata”, ha aggiunto, enfatizzando la continuità e l’impatto di questo programma.

Un Progetto con Risonanza Economica

L’assessore ha spiegato che l’investimento nella carretera non si limita a migliorare le infrastrutture stradali, ma si estende a migliorare la qualità della vita di una comunità più ampia. “Questa opera faciliterà gli spostamenti quotidiani, l’accesso ai servizi essenziali e garantirà una maggiore sicurezza nella circolazione”, ha dichiarato Cupparo.

Inoltre, la riqualificazione della strada avrà effetti positivi sulle piccole e medie imprese nella zona. L’intervento è fondamentale per aumentare la competitività delle aziende locali, ridurre i costi logistici e attrarre nuovi investimenti. “Le infrastrutture moderne sono essenziali per lo sviluppo economico e il futuro di queste imprese”, ha affermato.

Obiettivi a Lungo Termine per le Aree Interne

Cupparo ha concluso il suo intervento ponendo l’accento sull’importanza di dimostrare, attraverso fatti concreti, che è possibile creare opportunità di lavoro e crescita nelle aree interne. “Il nostro obiettivo è contrastare lo spopolamento attraverso strutture e una visione di sviluppo a lungo termine”, ha detto.

Investimenti come quello nella strada Serrapotina non sono soltanto un miglioramento infrastrutturale, ma rappresentano un passo verso un futuro sostenibile per le comunità locali, favorendo l’unità e la cooperazione tra i comuni coinvolti.

Fonti Ufficiali

Per ulteriori dettagli sul progetto della strada Serrapotina e sugli investimenti regionali in materia di viabilità, consultare il sito ufficiale della Regione Basilicata e gli aggiornamenti di Italpress.

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FONTE ITALPRESS

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