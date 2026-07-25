Guardiola prioritizza la famiglia, Pirlo favorito per la panchina della nazionale italiana.

Pep Guardiola dice no alla Nazionale: Pirlo come potenziale ct

Roma, 20/09/2020 – Le speranze di vedere Pep Guardiola alla guida della Nazionale italiana si sono svanite. La trattativa, portata avanti da Paolo Maldini e Leonardo, ha fatto sognare i tifosi, ma alla fine il tecnico catalano ha deciso di prendersi una pausa, dedicando tempo alla sua famiglia. Dopo anni intensi al Manchester City, Guardiola ha espresso la volontà di riprogrammare le priorità della sua vita, sottolineando l’importanza di trascorrere del tempo con i suoi cari, specialmente ora che il padre ha 95 anni.

In una recente intervista, Guardiola ha affermato: “Voglio vedere molto di più i miei figli. Amo il mio lavoro, ma arriva un momento in cui è necessario riposare.” Le sue parole riflettono una decisione che sembrava inevitabile, nonostante l’appello da parte della FIGC.

La situazione della Nazionale dopo il rifiuto di Guardiola

Quest’oggi, l’Italia si sveglia senza un nuovo commissario tecnico in vista dell’imminente esordio in Nations League contro il Belgio, fissato per il 25 settembre. Mentre l’urgenza di trovare un nuovo ct non è la più pressante, è un nodo che va sciolto. L’assenza di una guida tecnica pesa, soprattutto considerando che l’idea di ripartire con un nuovo progetto sportivo è diventata cruciale. La scelta del nuovo allenatore potrebbe seguire due strade: puntare su un grande nome internazionale o optare per un profilo emergente.

Andrea Pirlo in pole position

Dopo il rifiuto di Guardiola, i contatti tra la dirigenza della FIGC e alcuni allenatori si sono intensificati. Secondo le ultime indiscrezioni, Andrea Pirlo potrebbe emergere come candidati per la panchina azzurra. L’ex centrocampista, già con esperienza in panchina alla Juventus e in altre squadre, rappresenta una scelta ibrida: non ha un curriculum stellare, ma condivide una visione in linea con le idee di Maldini e Leonardo.

Le trattative con Pirlo dovranno essere concluse rapidamente, specialmente prima del Consiglio Federale previsto per martedì. Prima di accettare, l’ex giocatore dovrà risolvere il contratto con lo United FC di Dubai. La sua nomina rappresenterebbe una sorta di scommessa, ma molti la considerano una scelta in linea con i piani di lungo periodo della federazione.

La sfida di creare un nuovo ciclo

L’idea di un allenatore “nuovo”, ma con il supporto di figure come Maldini e Leonardo, è stata concepita per garantire una continuità nel progetto della Nazionale, che mira a costruire un futuro solido. Lo storico della Nazionale, il ct Roberto Mancini, anch’esso un ex giocatore, ha fatto scuola: l’approccio di Maldini e Leonardo si allinea con il desiderio di proseguire su una strada simile.

La questione Pirlo suscita opinioni contrastanti tra gli appassionati di calcio. Mentre alcuni vedono in lui il possibile successore di Mancini, altri avrebbero preferito puntare su vecchie glorie come Antonio Conte o Carlo Ancelotti. Un cambio di rotta, quello di Maldini e Leonardo, che punta a un orizzonte di 8-10 anni di lavoro intensivo. Qualsiasi sarà la strada scelta, il club rappresenta un punto di non ritorno, specialmente considerando le sfide imminenti in campo internazionale.

Riflessioni finali

Il futuro della Nazionale italiana appare incerto, ma l’idea di associare Pirlo a una nuova era sembra avere il sostegno necessario all’interno della FIGC. Le parole di Maldini e Leonardo parlano chiaro: è fondamentale trovare un allenatore con una mentalità affine a quella della dirigenza. Sebbene ci siano molte incognite, l’auspicio è che l’Italia trovi rapidamente un nuovo ct in grado di riaccendere l’entusiasmo dei tifosi e portare avanti un progetto vincente.

Fonti:

Italpress

Gazzetta dello Sport

Corriere della Sera

FONTE ITALPRESS

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