Master in Sport e Intrattenimento: Juventus e Politecnico di Torino insieme per formare manager.

Juventus e Politecnico di Torino uniscono forze per la formazione nel settore sportivo

Lancio del Master Internazionale in Systems Thinking for Sport & Entertainment

TORINO (ITALPRESS) – Una nuova opportunità di alta formazione è stata annunciata oggi all’Allianz Stadium di Torino: la Juventus e il Politecnico di Torino, tramite la PoliTO Master School, hanno presentato la prima edizione dell’International Executive Master in Systems Thinking for Sport & Entertainment. Questo programma è progettato per manager ed esperti coinvolti nelle organizzazioni sportive e nel settore dell’intrattenimento.

Giorgio Chiellini, Chief Club Affairs Officer della Juventus, ha espresso l’entusiasmo per questa iniziativa: “Siamo pronti per partire, speriamo sia il primo di tanti progetti insieme. Sport, media e entertainment stanno diventando settori sempre più complessi, dove sono necessarie competenze capaci di gestire decisioni con impatti significativi in diverse aree”. L’obiettivo primario è fornire un valore aggiunto ai partecipanti e sviluppare sistemi sostenibili nel tempo.

Dettagli del programma e modalità di accesso

Il Master avrà inizio a gennaio e si concluderà a maggio 2027, con una durata di cinque mesi. Sarà impartito in inglese e vedrà la partecipazione di docenti del Politecnico e di esperti del settore sportivo e dell’intrattenimento provenienti da realtà internazionali rinomate. Si prevede un totale di 30 posti disponibili, con il processo di selezione che prende avvio oggi. Per ulteriori dettagli su come iscriversi, è possibile consultare il sito ufficiale del Politecnico di Torino.

La sinergia tra la Juventus e il Politecnico di Torino combina l’eccellenza accademica e di ricerca con la managerialità e la visione globale dell’iconico club calcistico. “Abbiamo riconosciuto la necessità di affrontare il settore degli eventi sportivi e di intrattenimento attraverso un approccio sistemico”, ha affermato Stefano Corgnati, rettore del Politecnico. “Vogliamo formare una nuova classe dirigente capace di gestire complessità e interconnessioni economiche, ambientali e sociali”.

Al termine del master, i partecipanti svilupperanno competenze per analizzare le dinamiche di creazione del valore nel settore sportivo e dell’intrattenimento, comprenderanno le interdipendenze tra strategia, organizzazione e sostenibilità, e applicheranno strumenti decisionali in contesti complessi.

Un investimento nel futuro della formazione sportiva

Greta Bodino, Chief People, Culture & ESG Officer di Juventus, ha sottolineato l’importanza della formazione come leva strategica. “Non si tratta solo di un capitolo isolato, ma di un percorso che accompagna i giovani nella costruzione di competenze e cultura sportiva, fino ai manager che oggi guida un settore in costante evoluzione”.

Il master non rappresenta solo un punto di partenza, ma una chiara indicazione della volontà di innovare e adattarsi alle sfide del mercato globale. La partnership tra Juventus e Politecnico di Torino è un esempio di come le istituzioni possono collaborare per formare professionisti in grado di affrontare le complessità del futuro, creando un impatto positivo e duraturo nel settore dello sport e dell’intrattenimento.

Questa iniziativa dimostra un impegno verso il continuo miglioramento e l’eccellenza nella formazione, unendo competenze teoriche e pratiche necessarie per forgiare leader preparati e responsabili. Per chi è interessato a intraprendere questa nuova avventura formativa, l’appuntamento è fissato per gennaio 2024.

(ITALPRESS)

Per ulteriori informazioni su come iscriversi, visitare il sito ufficiale del Politecnico di Torino: www.polito.it

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FONTE ITALPRESS

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