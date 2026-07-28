Malta: il premier accelera il potenziamento della rete elettrica dopo blackout recenti.

Malta: il Governo accelera i lavori sulla rete elettrica

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – In risposta ai recenti blackout che hanno colpito Malta, il primo ministro Robert Abela ha incaricato Enemalta, il gestore nazionale dell’energia, di accelerare il rafforzamento della rete di distribuzione elettrica del Paese. Durante un intervento radiofonico, Abela ha definito le interruzioni di corrente come “inaccettabili” e ha sottolineato la necessità di agire rapidamente.

Cause dei blackout e misure adottate

Il premier ha spiegato che i blackout sono stati causati da condizioni climatiche estreme, con temperature che hanno superato i 43 gradi, portando la domanda di elettricità a livelli record. Questo incremento è dovuto al maggior utilizzo dei condizionatori d’aria, che ha messo a dura prova la rete elettrica. Inoltre, il caldo intenso ha ostacolato la capacità dei cavi di dissipare efficacemente il calore, creando una situazione di ulteriore stress per il sistema.

Per affrontare questa emergenza, Abela ha ordinato a Enemalta di intensificare gli interventi già a partire da questa settimana. La priorità sarà quella di migliorare la resilienza della rete elettrica, garantendo che eventi simili non si ripetano in futuro.

Investimenti per una rete più resistente

Il governo maltese ha già investito 160 milioni di euro nella rete di distribuzione elettrica negli ultimi tre anni, in risposta ai blackout diffusi del 2023. Tuttavia, Abela ha evidenziato che saranno necessari investimenti ulteriori per affrontare le ondate di calore più frequenti e prolungate. Ha affermato che il suo compito non è solo identificare i problemi ma anche fornire soluzioni efficaci per migliorare il sistema elettrico del Paese.

Abela ha ricordato che il governo sta lavorando a una strategia di lungo periodo. Tra i progetti chiave c’è il completamento di un secondo interconnettore con la Sicilia entro la fine dell’anno. Questo sviluppo è pensato per potenziare l’efficienza della rete e garantire una fornitura energetica più stabile e continua.

Aumento delle energie rinnovabili e consumo energetico

Un altro aspetto importante della strategia del governo maltese è l’aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, che nel corso degli ultimi anni è passata dal 3% al 17%. Questa transizione verso fonti di energia più sostenibili è cruciale per diminuire la dipendenza dai combustibili fossili e affrontare le sfide ambientali in corso.

Abela ha sottolineato che, con l’avanzare della digitalizzazione e dell’automazione, nonché l’aumento dell’uso dell’intelligenza artificiale, il consumo di elettricità in Malta continuerà a crescere. Questo scenario richiede investimenti incessanti nella rete elettrica per garantire che le infrastrutture siano in grado di sostenere la domanda crescente.

Il ruolo del cambiamento climatico

Un altro punto evidenziato dal primo ministro è che il cambiamento climatico non può essere considerato un alibi per i blackout ricorrenti. Abela ha ribadito che è essenziale affrontare le questioni legate alla resilienza della rete senza utilizzare le condizioni climatiche come giustificazione per le interruzioni di corrente. L’obiettivo primario del governo rimane quello di garantire una fornitura elettrica continua e di alta qualità per tutti i cittadini maltesi.

In sintesi, l’impegno del governo maltese, attraverso azioni concrete e investimenti strategici, mira a rendere la rete elettrica più robusta e a garantire un futuro energetico sostenibile per Malta. Queste azioni non solo serviranno a prevenire futuri blackout, ma contribuiranno anche a una transizione verso un’energia più pulita e sostenibile.

Fonti ufficiali: Italpress, MNA.

FONTE ITALPRESS

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