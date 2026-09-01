Il Mattino: «Bagni: “Il Napoli non è inferiore a Inter e Arsenal. Il suo posto è nella lotta scudetto”»

Pazienza sì, ma senza esagerare. Salvatore Bagni concede al Napoli di Massimiliano Allegri le attenuanti di un avvio di stagione complicato, ma aspetta una risposta immediata dopo la sconfitta contro il Como. L’ex centrocampista azzurro, protagonista del primo scudetto, analizza il momento della squadra in un’intervista a Il Mattino, difendendo il tecnico e indicando negli errori individuali la causa principale del ko.

«Anche quando vincemmo lo scudetto, con Diego in squadra, si faceva fatica nelle prime due giornate di campionato. E non si iniziava a giocare ad agosto a quaranta gradi», ricorda Bagni, precisando però immediatamente: «Il Napoli non ha toppato per il caldo».

Bagni difende Allegri: «Non ha sbagliato partita»

Per l’ex azzurro non è corretto sostenere che Fabregas abbia vinto la sfida tattica con Allegri.

«Max non ha sbagliato partita. Il ko è arrivato per errori individuali che sinceramente non mi aspettavo da elementi come Anguissa e Rrahmani».

Bagni, intervistato da Il Mattino, ridimensiona anche la superiorità mostrata dal Como per una parte della gara: «Quante volte prima avevano tirato in porta? Zero volte, il Napoli invece due. Ma se regali due reti al Como, allora alla fine perdi perché ti mancano le forze per recuperare, non perché l’avversario sia più forte».

Le difficoltà mostrate anche contro il Genoa non vanno ignorate, ma secondo Bagni le prime due giornate possono ancora rappresentare un periodo di assestamento. Poi, però, servirà cambiare marcia.

«Contro Inter e Arsenal mi aspetto una risposta da grande squadra»

Il calendario mette subito il Napoli davanti a due esami molto impegnativi: Inter e Arsenal.

Bagni si aspetta una reazione soprattutto sul piano della prestazione: «Il Napoli non mi è piaciuto in queste due partite ma possiede le potenzialità e ha il tempo per riprendersi. Non voglio pensare che andranno male anche le due prossime sfide, che sono di alto livello, mi aspetto una risposta da grande squadra».

Per l’ex azzurro, in questo momento il modo in cui il Napoli reagirà conta persino più del risultato. Il problema principale contro il Como è stato rappresentato da distrazioni che una grande squadra non può concedersi.

Anguissa e gli errori: «Con Conte certe cose non accadevano»

Tra i giocatori finiti sotto osservazione c’è Anguissa. «Non è da Anguissa sbagliare palloni del genere», sottolinea Bagni a Il Mattino, individuando nella leggerezza il rischio di trasformare il palleggio in superficialità.

Inevitabile anche il confronto tra la gestione di Conte e quella di Allegri. Bagni non accetta però conclusioni troppo semplicistiche: «Con lui certi errori non si facevano, è vero, ma i giocatori sono incontentabili. De Bruyne ha detto che Conte non andava bene perché era troppo stressante, adesso vogliamo dire che Allegri è troppo morbido con i calciatori?».

De Bruyne? «Adesso deve partire dalla panchina»

Bagni prende una posizione netta anche sull’impiego di Kevin De Bruyne. Nonostante il dibattito sulla possibilità di lanciarlo dall’inizio, per l’ex centrocampista non è ancora arrivato il momento.

«Adesso dalla panchina. I tre di centrocampo non li toccherei per nessuna ragione».

Anche dal punto di vista tattico, Bagni continuerebbe con il 4-3-3: «Questa squadra ha bisogno degli esterni come il pane. Non ce li vedo due attaccanti insieme».

Un eventuale passaggio al 4-2-3-1 avrebbe senso soltanto creando le condizioni adatte a De Bruyne: «Non gli devi chiedere la fase difensiva e poi andrebbe sacrificato un centrocampista».

«Badiashile è fortissimo, se sta bene»

Per valutare realmente la difesa, invece, Bagni aspetta Badiashile: «È fortissimo, se sta bene».

Secondo l’ex azzurro, parte delle difficoltà della vecchia guardia può essere collegata anche alle condizioni fisiche. Diversi giocatori, da Politano a Rrahmani passando per Di Lorenzo, Anguissa e De Bruyne, hanno trascorso una parte significativa della precedente stagione in infermeria.

«Li rivedremo in condizione tra un mesetto, spero», afferma Bagni nell’intervista a Il Mattino.

Bagni non ha dubbi: «Napoli da scudetto»

Il giudizio sulle ambizioni resta comunque molto alto. Bagni non considera il Napoli inferiore alle prossime due avversarie: «Io non vedo gli azzurri inferiori né all’Inter né all’Arsenal. Il suo posto è nella lotta scudetto».

Sul mercato ricorda invece la lezione lasciata dalla gestione Conte: per vincere bisogna investire. Un percorso che, secondo Bagni, ha prodotto uno scudetto, una Supercoppa e un secondo posto. Adesso la fiducia passa ad Allegri, tecnico che ha già dimostrato di saper vincere e che può mantenere il Napoli ad alti livelli.

Champions, pronostico netto: «Diretti agli ottavi»

Bagni è ancora più deciso quando parla del cammino europeo. Ritiene favorevole il sorteggio e pronostica almeno gli ottavi di finale per Allegri.

Alla domanda sull’eventualità di passare dai playoff, la risposta riportata da Il Mattino non lascia spazio a interpretazioni: «Secondo me no, diritti agli ottavi. Ci risentiamo a marzo».