Il Mattino: «Anguissa dice addio al Camerun, futuro in bilico col Napoli: rinnovo ancora da decidere»

Frank Anguissa saluta la nazionale del Camerun e apre una fase nuova della sua carriera. Una decisione comunicata direttamente attraverso i social, mentre sullo sfondo rimane da definire anche il futuro con il Napoli. Il centrocampista ha infatti il contratto in scadenza nel giugno 2027 e, senza un rinnovo, da gennaio potrà accordarsi con un altro club. È questo il quadro tracciato da Il Mattino, che analizza anche il difficile avvio di stagione del centrocampista.

«Giocare per la nazionale del Camerun è il sogno di ogni bambino camerunese. Indossare la maglia dei Leoni è stato un grande onore e un motivo di orgoglio. Ma dico basta», ha annunciato Anguissa.

Anguissa lascia il Camerun

Una scelta importante anche per il Napoli. Come sottolinea Il Mattino, nel 2027 la Coppa d’Africa avrebbe sottratto il centrocampista agli azzurri, mentre adesso il club potrà averlo a disposizione per più tempo nel corso della stagione.

Il vero interrogativo riguarda però ciò che accadrà la prossima estate. Anguissa è legato al Napoli fino a giugno 2027 e, a partire da gennaio, potrebbe essere libero di trovare un accordo per trasferirsi altrove a parametro zero.

Uno scenario che potrebbe portare alla conclusione di un rapporto cominciato cinque anni fa, quando il Napoli decise di puntare sul camerunese contribuendo alla sua crescita.

Le offerte da Turchia e Arabia

La possibilità di una separazione era stata presa in considerazione già durante il ritiro di Castel di Sangro. Tre settimane fa, riferisce Il Mattino, l’agente Maxime Nana aveva incontrato la dirigenza azzurra portando alcune proposte provenienti da Turchia e Arabia.

Offerte che il Napoli aveva però deciso di respingere.

Anguissa aveva infatti convinto Allegri durante il ritiro e nessuno all’interno del club voleva privarsene. Era stato persino riaperto il discorso relativo al rinnovo, dopo che nella stagione precedente le parti erano arrivate molto vicine alla firma senza riuscire a raggiungere l’accordo definitivo.

Al momento, comunque, nulla è ancora deciso.

Contro il Como un Anguissa dai due volti

A preoccupare maggiormente è invece il rendimento sul campo. Contro il Como il centrocampista ha vissuto un avvio particolarmente complicato.

Il Mattino si sofferma soprattutto sul retropassaggio verso Rrahmani nell’azione che ha portato al raddoppio di Douvikas. Un errore che non è piaciuto né ad Allegri né ai tifosi e che ha coinvolto proprio uno dei principi sui quali il tecnico sta lavorando durante la settimana.

Situazioni simili erano già emerse a Marassi, ma il Como è riuscito a sfruttarle grazie a una maggiore aggressività.

La nuova richiesta tattica di Allegri

C’è anche una novità nella posizione di Anguissa. Allegri sta chiedendo più volte a lui e McTominay di muoversi sullo stesso lato del campo, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra i due e contemporaneamente liberare la corsia opposta per i compagni.

All’esordio contro il Genoa, ricorda Il Mattino, Anguissa era stato tra i giocatori più positivi del Napoli: i suoi movimenti tra le linee avevano prodotto alcune delle migliori opportunità, mentre il suo contributo nei recuperi era stato prezioso.

Qualcosa di simile si è visto anche contro il Como, ma soltanto nel finale, quando ormai la reazione è arrivata troppo tardi.

Inter e Arsenal, le partite di Anguissa

Allegri ha diverse possibilità per modificare il centrocampo, tra soluzioni tattiche e cambi di uomini. Secondo Il Mattino, con un McTominay in condizioni differenti sarebbe stato proprio Anguissa uno dei principali candidati alla sostituzione.

Adesso, però, arrivano Inter e Arsenal. Due appuntamenti di altissimo livello e, soprattutto, il tipo di partite nelle quali il camerunese ha saputo costruire il proprio rapporto con Napoli.

Il futuro resta sospeso tra un possibile rinnovo e l’ipotesi di un addio a parametro zero. Prima, però, c’è una stagione da giocare da protagonista. Perché l’altra possibilità sarebbe la panchina, una soluzione che ad Anguissa non è mai piaciuta.