Egitto, Abdelatty sente Grossi: focus sulla cooperazione nucleare e sul dossier iraniano

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Badr Abdelatty, ha avuto un colloquio telefonico con Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).

Al centro della conversazione il rafforzamento della cooperazione tra l’Egitto e l’Agenzia, i preparativi per la Conferenza generale dell’AIEA, prevista a metà settembre, e gli sviluppi regionali, compreso il dossier nucleare iraniano.

Secondo una nota del ministero egiziano degli Esteri, Abdelatty ha espresso apprezzamento per la stretta e costante cooperazione con l’AIEA e per il sostegno tecnico fornito all’Egitto nell’ambito del programma di cooperazione tecnica, sottolineando il contributo dell’Agenzia allo sviluppo del programma nucleare egiziano per scopi pacifici e al rafforzamento delle capacità nazionali nel settore.

Grossi ha ricordato la sua recente visita a El Alamein e la partecipazione alla cerimonia per l’installazione del contenitore a pressione del reattore della seconda unità della centrale nucleare di El Dabaa.

Il direttore generale dell’AIEA ha elogiato i progressi compiuti nella realizzazione del progetto e la stretta cooperazione con l’Egitto, sottolineando l’importanza del coordinamento e dei contatti regolari tra le due parti.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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