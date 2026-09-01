1 Settembre 2026

Egitto, Abdelatty sente Grossi: focus sulla cooperazione nucleare e sul dossier iraniano

Anna Gaia Cavallo 1 Settembre 2026
IPA70625523.jpg

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Badr Abdelatty, ha avuto un colloquio telefonico con Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).

Al centro della conversazione il rafforzamento della cooperazione tra l’Egitto e l’Agenzia, i preparativi per la Conferenza generale dell’AIEA, prevista a metà settembre, e gli sviluppi regionali, compreso il dossier nucleare iraniano.

Secondo una nota del ministero egiziano degli Esteri, Abdelatty ha espresso apprezzamento per la stretta e costante cooperazione con l’AIEA e per il sostegno tecnico fornito all’Egitto nell’ambito del programma di cooperazione tecnica, sottolineando il contributo dell’Agenzia allo sviluppo del programma nucleare egiziano per scopi pacifici e al rafforzamento delle capacità nazionali nel settore.

Grossi ha ricordato la sua recente visita a El Alamein e la partecipazione alla cerimonia per l’installazione del contenitore a pressione del reattore della seconda unità della centrale nucleare di El Dabaa.

Il direttore generale dell’AIEA ha elogiato i progressi compiuti nella realizzazione del progetto e la stretta cooperazione con l’Egitto, sottolineando l’importanza del coordinamento e dei contatti regolari tra le due parti.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Tripoli.jpg

Libia, blackout totale colpisce Tripoli: paralisi in città

Anna Gaia Cavallo 1 Settembre 2026
Ankara.jpg

Oggi ad Ankara il primo incontro del comitato difensivo e strategico dell’Accordo della Mecca

Anna Gaia Cavallo 1 Settembre 2026
Sanchez-Ceuta.jpg

Crisi migratoria di Ceuta, Sanchez “Tra Spagna e Marocco cooperazione positiva”

Anna Gaia Cavallo 1 Settembre 2026
Malta-1-1.jpg

Caso Caruana Galizia a Malta, la giudice ai giurati “Ogni dubbio va risolto a favore dell’imputato Yorgen Fenech”

Anna Gaia Cavallo 31 Agosto 2026
1787688182_Malta.jpg

Malta, debito pubblico a 552,2 milioni nei primi sette mesi del 2026

Anna Gaia Cavallo 31 Agosto 2026
1788192302_Mostafa-Madbouly.jpg

Egitto, il primo ministro Madbouly esamina gli ultimi preparativi in vista della visita di Xi Jinping

Anna Gaia Cavallo 31 Agosto 2026

Ultimissime

IPA70625523.jpg

Egitto, Abdelatty sente Grossi: focus sulla cooperazione nucleare e sul dossier iraniano

Anna Gaia Cavallo 1 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-01 090857

Gazzetta dello Sport: «Napoli, Allegri pensa alla svolta: De Bruyne dal 1’ contro l’Inter. Alisson e Spinazzola scalpitano»

redazione 1 Settembre 2026
IPA87988393.jpg

Us Open, buona la prima per Berrettini e Darderi: sconfitti Wawrinka e Wendelken

redazione 1 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-01 084553

Repubblica: «Napoli-Arsenal, parte la corsa ai biglietti: curva a 70 euro per la notte Champions»

redazione 1 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-01 084304

Repubblica: “Le ombre dell’austerity sul Napoli. Il mercato chiude con tre cessioni”

redazione 1 Settembre 2026