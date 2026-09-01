Gazzetta dello Sport: «Napoli, Allegri pensa alla svolta: De Bruyne dal 1’ contro l’Inter. Alisson e Spinazzola scalpitano»

Il Napoli deve cambiare passo e deve farlo in fretta. La sconfitta contro il Como ha lasciato diversi interrogativi sulla squadra di Massimiliano Allegri, chiamata adesso ad affrontare due avversari di altissimo livello come Inter e Arsenal. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport analizza le difficoltà degli azzurri e le possibili novità in vista della trasferta di sabato al Meazza.

«Siamo stati troppo leggeri, bisogna difendere meglio. Quando si prende gol deve essere perché gli altri sono stati più bravi», aveva spiegato Allegri dopo il ko con il Como. Il Napoli è ancora un cantiere aperto e servirà tempo per assimilare completamente le idee del nuovo allenatore, ma alcuni problemi richiedono risposte immediate.

La vecchia guardia fatica

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, diversi protagonisti dei due scudetti stanno faticando a trovare la migliore condizione, tanto dal punto di vista fisico quanto mentale.

Allegri deve inoltre raccogliere un’eredità pesante: Antonio Conte ha lasciato dopo aver conquistato uno scudetto e una Supercoppa. Il nuovo tecnico deve evitare che la sconfitta contro il Como alimenti il pessimismo nell’ambiente, anche se il calendario non concede tregua.

Sabato ci sarà l’Inter a San Siro, poi toccherà all’Arsenal. Due incroci che possono già misurare ambizioni e capacità di reazione del Napoli.

Anguissa in difficoltà, può toccare a De Bruyne

La principale novità contro l’Inter potrebbe essere Kevin De Bruyne dal primo minuto. Il belga aveva cambiato il volto della squadra a Genova e ha contribuito a dare maggiore ordine anche nell’assalto finale contro il Como.

Allegri aveva valutato la possibilità di schierarlo titolare già domenica, salvo poi affidarsi alle vecchie certezze. Una scelta che potrebbe cambiare al Meazza.

Il problema, evidenzia la Gazzetta dello Sport, riguarda soprattutto il momento di Frank Anguissa. Il centrocampista appare lontano dai propri standard: meno brillante, senza i consueti strappi e con minore efficacia anche nella riconquista del pallone.

La scorsa stagione Anguissa era rimasto a lungo fuori prima per un grave infortunio e successivamente per scelta tecnica. Allegri ha provato a riconsegnargli un ruolo centrale nella mediana, ma il suo motore per il momento continua a girare a ritmi inferiori.

De Bruyne per togliere il pallino all’Inter

Per Vincenzo D’Angelo, affidarsi alla qualità di De Bruyne potrebbe consentire al Napoli di gestire meglio il possesso e impedire all’Inter di assumere completamente il controllo della partita.

Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di rivivere lunghi momenti di sofferenza simili a quelli osservati contro il Como.

De Bruyne potrebbe giocare da mezzala al posto di Anguissa oppure essere utilizzato qualche metro più avanti, sulla trequarti, con maggiore libertà di movimento per cercare gli spazi più pericolosi.

Alisson e Spinazzola, doppia novità a sinistra

I cambiamenti potrebbero riguardare anche la corsia sinistra. Alisson Santos può tornare titolare al posto di Lang, nonostante quest’ultimo non abbia demeritato contro il Como.

La Gazzetta dello Sport considera ormai il brasiliano una realtà del Napoli: la capacità nell’uno contro uno e la forza in campo aperto possono diventare armi preziose anche per costringere l’Inter ad abbassarsi.

Alle sue spalle potrebbe rivedersi Leonardo Spinazzola. L’esterno non è ancora al massimo della condizione, ma viene considerato più brillante di Olivera, protagonista di una partita molto complicata contro Diao.

Vergara possibile sorpresa

Resta infine il tema Antonio Vergara. Contro il Como il giovane non ha giocato neppure un minuto nonostante le difficoltà di Politano.

Allegri gli ha preferito Neres, un altro elemento che il Napoli considera fondamentale da recuperare completamente. Ma secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Vergara resta una delle possibili sorprese nelle prossime scelte.

Dopo il primo vero passaggio a vuoto della stagione, Allegri pensa dunque a un Napoli diverso per affrontare l’Inter: De Bruyne può essere la grande novità dal primo minuto, mentre Alisson e Spinazzola spingono per una maglia sulla corsia sinistra. Servono qualità, personalità ed energie nuove per dimostrare che gli azzurri possono ancora sentirsi una grande squadra.