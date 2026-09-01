1 Settembre 2026

Us Open, buona la prima per Berrettini e Darderi: sconfitti Wawrinka e Wendelken

redazione 1 Settembre 2026
IPA87988393.jpg

ROMA (ITALPRESS) – Matteo Berrettini e Luciano Darderi hanno superato il primo turno del singolo maschile degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in cemento del Flushing Meadows Park di New York.

Il tennista romano, numero 43 del mondo, ha battuto al debutto, proprio come era successo nell’ultimo torneo di Wimbledon, la wild card svizzera, Stan Wawrinka. Berrettini si è imposto col punteggio di 7-6 (4) 7-6 (3) 6-0, annullando all’elvetico un set point nel primo parziale e tre palle set nel corso della seconda frazione. Wawrinka, 41enne, 127 del ranking Atp, ha “salutato” in questo modo le prove Major: era l’ultimo Slam della sua lunga carriera. Al secondo turno il romano sfiderà l’argentino Mariano Navone, 49 del mondo, che al primo turno ha sconfitto, a sorpresa, il serbo Novak Djokovic, quarto favorito del seeding.

Avanza anche l’italo-argentino Darderi, numero 22 del ranking Atp e 21esima forza del tabellone, che ha sconfitto all’esordio il qualificato britannico Harry Wendelken, 196 del mondo, con lo score di 6-2 3-6 6-2 7-5. Al secondo turno Darderi affronterà un altro qualificato, ovvero il ceco Dalibor Svrcina, 134 della classifica internazionale.

COCCIARETTO ELIMINATA

Elisabetta Cocciaretto ha “salutato” al primo turno il torneo di singolar femminile degli Us Open. La tennista azzurra, numero 67 del mondo, ha ceduto al debutto contro la ceca Katerina Siniakova, numero 42 del ranking Wta col punteggio 6-3 6-2. Cocciaretto è apparsa in condizioni fisiche non ottimali e ha giocato il match della scorsa notte italiana con una vistosa fasciatura all’altezza del ginocchio sinistro.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

IPA87811366.jpg

Tennis, Roger Federer entra nella Hall of Fame: “Questo sport per me è stato tutto”

redazione 1 Settembre 2026
IPA87761856.jpg

Europei Volley, tutto facile per l’Italia: secco 3-0 alla Bulgaria e quarti di finale conquistati

redazione 1 Settembre 2026
Luca-Banchi.jpg

Italbasket ko a Pesaro contro la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali

redazione 1 Settembre 2026
20260831_3039.jpg

Samardzic al 96′ gela il Bologna, Atalanta a punteggio pieno

redazione 1 Settembre 2026
Carlos-Alcaraz-us-open.jpg

Ritorno con vittoria per Alcaraz, Safiullin eliminato al primo turno dello US Open

redazione 31 Agosto 2026
Roma-calcio.jpg

Ancora un 4-0 per una Roma straripante, Lecce annichilito al Via del Mare

redazione 31 Agosto 2026

Ultimissime

IPA70625523.jpg

Egitto, Abdelatty sente Grossi: focus sulla cooperazione nucleare e sul dossier iraniano

Anna Gaia Cavallo 1 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-01 090857

Gazzetta dello Sport: «Napoli, Allegri pensa alla svolta: De Bruyne dal 1’ contro l’Inter. Alisson e Spinazzola scalpitano»

redazione 1 Settembre 2026
IPA87988393.jpg

Us Open, buona la prima per Berrettini e Darderi: sconfitti Wawrinka e Wendelken

redazione 1 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-01 084553

Repubblica: «Napoli-Arsenal, parte la corsa ai biglietti: curva a 70 euro per la notte Champions»

redazione 1 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-01 084304

Repubblica: “Le ombre dell’austerity sul Napoli. Il mercato chiude con tre cessioni”

redazione 1 Settembre 2026