Repubblica: «Napoli-Arsenal, parte la corsa ai biglietti: curva a 70 euro per la notte Champions»

Il Napoli cerca ancora la prima vittoria stagionale al Maradona, ma il pubblico di Fuorigrotta ha già risposto presente. Contro il Como, nonostante il caldo torrido, sugli spalti c’erano circa 48mila spettatori, che hanno accompagnato gli azzurri anche dopo la sconfitta. Adesso l’attenzione si sposta sulla Champions League e sulla grande sfida contro l’Arsenal. A fare il punto è Repubblica, che si concentra anche sui prezzi scelti dal club per la vendita dei biglietti.

La partita contro i Gunners è in programma mercoledì 9 alle 21 e da oggi alle 12 sarà possibile iniziare ad acquistare i tagliandi.

Napoli-Arsenal, torna la Champions al Maradona

Dopo la sconfitta contro il Como, la squadra di Massimiliano Allegri avrà subito l’opportunità di cercare il riscatto davanti al proprio pubblico in una grande notte europea.

Come sottolinea Repubblica, contro l’Arsenal servirà una vera impresa. Al Maradona arriveranno infatti i Gunners di Arteta, indicati dal quotidiano come campioni in carica della Premier League e finalisti dell’ultima Champions.

Sarà anche il ritorno dell’urlo Champions a Fuorigrotta, con il Napoli chiamato a rispondere sul campo ai primi dubbi emersi dopo il ko casalingo contro il Como.

Biglietti, prima la prelazione

La vendita seguirà diverse fasi. Secondo quanto riportato da Repubblica, inizialmente sarà prevista la prelazione per gli abbonati Italia.

Successivamente toccherà ai possessori della Membership Premium del Napoli, con la relativa fase che comincerà giovedì e terminerà venerdì alle 12.

Soltanto in presenza di una disponibilità residua di tagliandi si procederà con la vendita libera.

Curva superiore a 70 euro

A catturare l’attenzione dei tifosi sui social è stato soprattutto il prezzo previsto per la curva superiore: 70 euro.

Per la sfida contro l’Arsenal, spiega Repubblica, il Napoli ha adottato la fascia di prezzo riservata ai big match.

Il quotidiano propone anche un confronto con la partita disputata contro il Chelsea lo scorso 28 gennaio. In quell’occasione, per assistere alla gara dalla curva superiore erano necessari 60 euro, dieci in meno rispetto alla sfida con l’Arsenal.

I prezzi degli altri settori

Gli aumenti rispetto alla partita contro il Chelsea sono contenuti anche negli altri settori presi in considerazione da Repubblica.

In caso di vendita libera, i Distinti superiori costeranno 135 euro, rispetto ai 130 della precedente sfida europea. Per la Nisida serviranno 175 euro, contro i 170 della gara con il Chelsea.

Nessuna variazione invece per la Posillipo, il cui prezzo resta fissato a 200 euro.

Dopo i circa 48mila spettatori presenti contro il Como, il Maradona si prepara dunque a un’altra serata di grande richiamo. Questa volta sarà la Champions a tornare protagonista, con il Napoli di Allegri chiamato a cercare il riscatto contro l’Arsenal davanti al pubblico di Fuorigrotta.