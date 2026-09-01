Repubblica: “Le ombre dell’austerity sul Napoli. Il mercato chiude con tre cessioni”

Ultime ore di mercato dedicate soprattutto alle uscite per il Napoli. Con la chiusura fissata alle 20, il club azzurro sta lavorando per completare tre cessioni in prestito: Mazzocchi al Venezia, Cajuste al Malaga e Lindstrom al Salisburgo. Sul fronte delle entrate, invece, è arrivata un’operazione a sorpresa: il giovane attaccante Dinis Rodriguez dal Sion, immediatamente girato in prestito all’Eldense.

È il quadro tracciato da Repubblica Napoli, che dopo la sconfitta contro il Como pone diversi interrogativi sulle scelte estive del club e sulla reale completezza dell’organico affidato a Massimiliano Allegri.

Mazzocchi, Cajuste e Lindstrom verso l’addio

Il direttore sportivo Giovanni Manna è impegnato nelle ultime operazioni in uscita. Mazzocchi è diretto al Venezia, Cajuste al Malaga e Lindstrom al Salisburgo: per tutti e tre la formula indicata è quella del prestito.

Nel frattempo il Napoli ha concluso anche l’acquisto di Dinis Rodriguez, giovane attaccante proveniente dal Sion. Come riferisce Repubblica Napoli, l’operazione è stata definita con lo stesso agente di Alisson e il giocatore è stato poi girato in prestito in Spagna all’Eldense.

Non sembrano invece previsti interventi immediati sulla prima squadra nonostante il passo falso contro il Como.

De Laurentiis e Allegri continuano a credere nella rosa

Secondo Repubblica Napoli, Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri restano convinti della forza e della completezza dell’organico, nonostante i segnali arrivati nei primi 180 minuti di campionato.

Il prossimo esame sarà particolarmente impegnativo: sabato il Napoli affronterà a San Siro l’Inter campione d’Italia. Subito dopo arriverà anche l’Arsenal.

Il quotidiano individua tra i problemi anche l’attuale sistema di gioco, sostenendo che il 4-3-3 non stia funzionando e che possa diventare necessario valutare dei correttivi.

Allegri e la linea conservativa sul mercato

Durante l’estate aveva prevalso grande fiducia nel nuovo corso. De Laurentiis aveva indicato anche la Champions tra gli obiettivi da inseguire con Allegri, mentre il nuovo tecnico aveva più volte manifestato soddisfazione per il materiale a disposizione.

«Siamo già forti così», è la posizione ricordata da Repubblica Napoli, che lega questa impostazione anche alla linea più conservativa adottata sul mercato dopo due bilanci in rosso.

Allegri ha inoltre lavorato per reinserire pienamente nel progetto De Bruyne, Lang, Lucca, Meret e Rafa Marin, considerati dal quotidiano una sorta di rinforzi interni rispetto alla precedente gestione.

Dal punto di vista dello spogliatoio, l’operazione avrebbe prodotto i risultati sperati, eliminando i malumori. Resta però il dubbio sul valore complessivo di una rosa dall’età media indicata intorno ai trent’anni e ancora fortemente legata alla vecchia guardia.

Il ko con il Como riapre gli interrogativi

L’armonia ritrovata non è stata sufficiente per evitare la sconfitta contro il Como. E con Inter e Arsenal immediatamente all’orizzonte, Repubblica Napoli considera necessario trovare risposte sul campo in tempi molto rapidi.

A poche ore dalla chiusura del mercato sembra ormai difficile intervenire per colmare quelle che il quotidiano individua come due necessità della squadra: un difensore e un attaccante.

Le decisioni sembrano quindi prese e Allegri dovrà cercare la reazione attraverso gli uomini già presenti nell’organico.

McTominay, rinnovo rinviato e problema al piede

Tra le situazioni da seguire c’è infine quella di Scott McTominay. Il rinnovo dello scozzese, a differenza di quelli di Di Lorenzo, Spinazzola e Marianucci, è stato rinviato.

McTominay continua inoltre a essere condizionato dalle vesciche a un piede. Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, potrebbe anche operarsi durante la sosta.

Il Napoli arriva dunque al gong del mercato senza la rivoluzione che la sconfitta contro il Como avrebbe potuto suggerire. Le ultime ore saranno dedicate soprattutto alle cessioni, mentre De Laurentiis confida nella reazione della vecchia guardia già dalla delicata trasferta contro l’Inter.