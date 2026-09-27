Mbappé out 10-12 giorni dopo l’infortunio in Nazionale: salta Italia-Francia, in dubbio per Roma-Real Madrid
IPA88972416 – Kylian Mbappe (C) of France celebrates after scoring his team’s first goal and left the game due to injury during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Turkey and France at Kocaeli Stadium in Kocaeli, Turkey, on September 25, 2026.
MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Di sicuro salterà Francia-Italia in programma il 2 ottobre, ma dovrebbe esserci per Roma-Real Madrid del 14 ottobre. Kylian Mbappè, dopo l’infortunio riportato ieri nella vittoria che la Francia ha ottenuto in casa della Turchia grazie a un suo gol, dovrà restare fermo tra i 10 e i 12 giorni secondo quanto reso noto dal bollettino medico del club blanco.
La diagnosi parla di “iperestensione della capsula posteriore del ginocchio sinistro”, un infortunio meno grave di quanto temuto dopo la gara di ieri in Turchia, valida per la prima giornata di Nations League. Mbappè salterà le partite della Francia di Zidane, ma potrebbe tornare a disposizione di Josè Mourinho per la ripresa del campionato e per la sfida di Champions in programma il 14 ottobre all’Olimpico di Roma.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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