7 Settembre 2026

Algeria, Tebboune chiede pena di morte per chi provoca incendi dolosi e per i rapitori di minori

Anna Gaia Cavallo 7 Settembre 2026
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ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha ordinato di limitare le modifiche al progetto di legge sul codice penale all’introduzione della pena di morte in due casi: per gli autori e organizzatori di incendi dolosi e per i rapitori di minori che li sottopongono a maltrattamenti. La decisione è stata presa durante una riunione del Consiglio dei ministri presieduta da Tebboune, alla luce anche dei recenti incendi che hanno colpito diverse aree dell’Algeria.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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