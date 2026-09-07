Shelton e Tiafoe ai quarti degli Us Open, out Medvedev

IPA88223999 – Frances Tiafoe celebrates winning his 4th round match of the 2026 U.S. Open tennis championships inside Louis Armstrong Stadium at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City on September 6, 2026. (Photo by Andrew Schwartz) //SCHWARTZANDREW_USTA3935/Credit:Andrew Schwartz/SIPA/2609070820

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nottata tutta a stelle e strisce agli Us Open. Ben Shelton raggiunge Carlos Alcaraz ai quarti di finale del singolare maschile della quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sul cemento di New York. Lo statunitense, testa di serie numero 8 del seeding, doma la “sorpresa” del torneo Stefanos Tsitsipas e si prende un posto nei migliori otto del Major della Grande Mela. 6-2 6-3 6-4, in un’ora e 53 minuti di gioco, il punteggio in favore di Shelton, che si giocherà un posto in semifinale con il vincitore dell’edizione 2025, apparso in crescente condizione contro Tommy Paul.

A ruota vince e convince anche Frances Tiafoe. La testa di serie numero 11 del tabellone, reduce dalla finale persa con Fils nel Masters 1000 di Cincinnati, piega in tre combattuti set il campione del 2021 Daniil Medvedev. Più cinico nei momenti decisivi l’americano, che ha la meglio dopo quasi tre ore di gioco con lo score di 7-6 (1) 6-4 7-6 (6), salvando un set point sul 6-5 in favore di Medvedev nel tie break del terzo set.

Ai quarti per Tiafoe ci sarà il derby a stelle e strisce con Alex Michelsen. Protagonista dell’eliminazione di Federico Cinà al primo turno, il numero 46 del mondo prosegue il suo cammino immacolato a New York. Quarta partita senza concedere un set per lui con un 7-6 (6) 6-4 6-4 rifilato all’argentino Tomas Martin Etcheverry, 27esima forza del seeding. Si completa, dunque, il quadro della parte bassa di tabellone: il vincente di Alcaraz-Shelton troverà Tiafoe o Michelsen in semifinale.

Oggi si giocheranno i match della parte alta del tabellone con Luciano Darderi chiamato all’impresa contro la testa di serie numero 1 del torneo Alexander Zverev. A ruota la sfida fra l’argentino Francisco Cerundolo e Alexander Blockx.

Nel torneo femminile, invece, dopo aver ottenuto ieri sera il pass per i quarti di finale la bielorussa Aryna Sabalenka, che sfiderà ora la ceca Linda Noskova, sono approdate fra le prime otto del tabellone anche le americane Jessica Pegula, vincitrice contro Sorana Cirstea per 6-3 6-4, ed Emma Navarro, che ha battuto con lo score di 6-4 6-2 Anna Kalinskaja.

Nel doppio maschile, infine, dopo il ko di ieri sera di Matteo Arnaldi e del tedesco Jan-Lannard Struff, sconfitti dai numeri 1 del tabellone, il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, con il punteggio di 7-5 6-2, hanno conquistato nella notte italiana un posto negli ottavi di finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori, vincitori contro Sander Gille e Sem Verbeek per 6-3 6-4. Nel match che vale il pass per i quarti di finale il bolognese e il torinese attendono o Ryan Seggerman e Patrik Trhac o Austin Krajicek e Nikola Mektic.

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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