7 Settembre 2026

La stampa incorona Antonelli dopo lo storico trionfo a Monza, “Kimi Prodigio”

redazione 7 Settembre 2026
Antonelli-2.jpg

IPA88224979 – MONZA, Sept. 7, 2026 Mercedes’ Kimi Antonelli of Italy celebrates his home win after the Formula 1 Italian Grand Prix at Monza Circuit, near Milan, Italy, on Sept. 6, 2026. (Photo by Qian Jun/Xinhua) (Credit Image: © Qian Jun/Xinhua via ZUMA Press)

ROMA (ITALPRESS) – Dopo i tanti record infranti ieri da Andrea Kimi Antonelli con il successo al Gran Premio d’Italia di Formula 1, il primo di un pilota tricolore dopo 60 anni, partendo dalla casella numero 19 della griglia di partenza, la stampa celebra oggi il pilota emiliano. “Kimi Prodigio”, titola in apertura di prima pagina “La Gazzetta dello Sport”. “Monza canta con Kimi: sarà perchè ti amo”, invece, si legge sulla prima del “Corriere dello Sport”. Tema musicale anche per il “TuttoSport”: “Kimi re di Monza, volare oh oh”. Di “Mito Antonelli” parla “La Repubblica”; per “La Stampa” “Kimi fa la storia”. “Una rimonta alla Senna: nuovo capolavoro di Kimi” si legge, quindi, su “Il Giornale”. Infine, tornando alla mondo delle canzoni, “Il Secolo d’Italia” scrive “Un italiano vero”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

Par-Mon.jpg

Parma e Monza conquistano il primo punto stagionale, 1-1 al Tardini

redazione 7 Settembre 2026
20260906_2459.jpg

Dovbyk salva il Bologna, il derby col Sassuolo termina 2-2

redazione 7 Settembre 2026
20260906_2700.jpg

Una perla di Cisse e un’incornata di Gatti nel recupero, Juve-Milan 1-1

redazione 7 Settembre 2026
20260906_2829.jpg

Salta la prima panchina in Serie A, la Fiorentina esonera Grosso

redazione 7 Settembre 2026
20260906_2718.jpg

Alcaraz stende Paul ed è ai quarti agli Us Open, ok anche Sabalenka

redazione 7 Settembre 2026
20260906_2493.jpg

Azzurre del volley ko al tie-break, Turchia si conferma regina d’Europa

redazione 6 Settembre 2026

Ultimissime

20220202_1777.jpg

Dall’Ue preoccupazione per le condanne nel processo sul “complotto contro la sicurezza dello Stato” in Tunisia

Anna Gaia Cavallo 7 Settembre 2026
Antonelli-2.jpg

La stampa incorona Antonelli dopo lo storico trionfo a Monza, “Kimi Prodigio”

redazione 7 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-07 102411

Il Mattino: «Zola: “Il Napoli può mettere in difficoltà l’Arsenal così. De Bruyne decisivo se sta bene, ma mi aspetto molto da Neres”»

redazione 7 Settembre 2026
Faisal-bin-Farhan.jpg

Arabia Saudita-Regno Unito, telefonata tra i ministri degli Esteri sulla libertà di navigazione

Anna Gaia Cavallo 7 Settembre 2026
Par-Mon.jpg

Parma e Monza conquistano il primo punto stagionale, 1-1 al Tardini

redazione 7 Settembre 2026