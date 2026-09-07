La stampa incorona Antonelli dopo lo storico trionfo a Monza, “Kimi Prodigio”
IPA88224979 – MONZA, Sept. 7, 2026 Mercedes’ Kimi Antonelli of Italy celebrates his home win after the Formula 1 Italian Grand Prix at Monza Circuit, near Milan, Italy, on Sept. 6, 2026. (Photo by Qian Jun/Xinhua) (Credit Image: © Qian Jun/Xinhua via ZUMA Press)
ROMA (ITALPRESS) – Dopo i tanti record infranti ieri da Andrea Kimi Antonelli con il successo al Gran Premio d’Italia di Formula 1, il primo di un pilota tricolore dopo 60 anni, partendo dalla casella numero 19 della griglia di partenza, la stampa celebra oggi il pilota emiliano. “Kimi Prodigio”, titola in apertura di prima pagina “La Gazzetta dello Sport”. “Monza canta con Kimi: sarà perchè ti amo”, invece, si legge sulla prima del “Corriere dello Sport”. Tema musicale anche per il “TuttoSport”: “Kimi re di Monza, volare oh oh”. Di “Mito Antonelli” parla “La Repubblica”; per “La Stampa” “Kimi fa la storia”. “Una rimonta alla Senna: nuovo capolavoro di Kimi” si legge, quindi, su “Il Giornale”. Infine, tornando alla mondo delle canzoni, “Il Secolo d’Italia” scrive “Un italiano vero”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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