Repubblica Napoli: «Vergara favorito su De Bruyne: Allegri gli affida il Napoli a San Siro»

Le luci di San Siro sono pronte ad accendersi su Antonio Vergara. Il talento di Frattaminore è il favorito per sostituire Scott McTominay contro l’Inter e assaporare così la sua prima partita sul campo della Scala del calcio. Nella scorsa stagione aveva vissuto dalla panchina sia la sfida contro i nerazzurri sia quella contro il Milan. Stavolta, racconta Repubblica Napoli, lo scenario è completamente diverso: Massimiliano Allegri pensa seriamente di affidargli una maglia da titolare contro i campioni d’Italia.

Vergara dovrebbe agire tra centrocampo e trequarti, all’interno di un Napoli pronto a muoversi tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, destinato a trasformarsi in 4-4-1-1 nella fase di non possesso.

Vergara al posto di McTominay

Le caratteristiche sono inevitabilmente differenti rispetto a quelle di McTominay. Vergara, però, possiede la qualità necessaria per dare vivacità e imprevedibilità alla fase offensiva.

Allegri non vuole comunque caricarlo di responsabilità eccessive. Repubblica Napoli ricorda che questa è di fatto la prima vera stagione del giovane con la maglia azzurra, dopo che nella precedente aveva potuto soltanto mostrare parte del proprio talento prima che un problema al piede interrompesse anticipatamente il suo percorso.

La strategia è dunque procedere gradualmente, senza aumentare la pressione intorno al giocatore.

L’impatto decisivo contro il Genoa

L’inizio di stagione ha già regalato indicazioni importanti. A Marassi Vergara è entrato dalla panchina, ha fornito l’assist per De Bruyne e poi realizzato il gol che ha messo al sicuro la partita contro il Genoa.

Allegri lo considera una soluzione importante e aveva pensato a lui anche contro il Como nell’eventualità di un forfait di McTominay. Lo scozzese era poi riuscito a giocare e lo sviluppo della gara aveva portato il tecnico verso altre scelte, tanto che Vergara non era stato utilizzato neppure a partita in corso.

Oggi, invece, Repubblica Napoli lo indica come favorito per partire dal primo minuto contro l’Inter.

De Bruyne verso la panchina pensando all’Arsenal

La scelta di Vergara comporterebbe inizialmente l’esclusione di Kevin De Bruyne. Il belga resta però una delle principali armi da utilizzare durante la partita e non viene esclusa una staffetta tra i due.

Vergara e KDB possono anche giocare insieme, come già accaduto nella ripresa della gara di Genova.

Alla base delle valutazioni di Allegri c’è anche il calendario: dopo l’Inter, mercoledì arriverà l’Arsenal al Maradona. Proprio contro gli inglesi potrebbe essere il momento di De Bruyne dal primo minuto.

Spinazzola e Alisson: rivoluzione a sinistra

Vergara non dovrebbe essere l’unica novità rispetto alla formazione schierata contro il Como. Allegri prepara complessivamente tre cambi e, soprattutto, una fascia sinistra completamente rinnovata.

Spinazzola è pronto a sostituire Olivera, mentre più avanti dovrebbe esserci Alisson Santos, favorito nel ballottaggio con Lang.

L’olandese continua comunque a essere tenuto in considerazione dall’allenatore. Per San Siro, però, l’orientamento è quello di affidarsi alla coppia Spinazzola-Alisson.

Allegri aspetta progressi da Lobotka e Anguissa

Non sono previste ulteriori modifiche in mezzo al campo. Repubblica Napoli sottolinea come Allegri si aspetti una crescita da Lobotka e soprattutto da Anguissa, apparsi ancora in difficoltà sotto il profilo fisico nella partita contro il Como.

Gilmour rimane invece un’altra risorsa da utilizzare in base alle esigenze della gara.

Con Vergara, quindi, il centrocampo dovrebbe trovare un elemento con caratteristiche differenti, capace di alternare il lavoro da mezzala a quello sulla trequarti.

Prima convocazione per Badiashile

Tra le novità figura anche la prima convocazione di Benoit Badiashile. Il difensore francese è alla seconda settimana di allenamenti con il Napoli e Allegri sarebbe rimasto favorevolmente sorpreso dalla sua crescita.

Scelto per sostituire Alessandro Buongiorno, Badiashile inizierà dalla panchina. Il tecnico continua però a seguirne attentamente i progressi e, una volta raggiunta la condizione migliore, potrà rappresentare una soluzione da affiancare a Rrahmani.

Oggi, però, i riflettori saranno soprattutto per Antonio Vergara: dalla panchina della scorsa stagione alla possibile prima da titolare a San Siro, con Allegri pronto ad affidargli il posto lasciato libero da McTominay.