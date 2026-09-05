Prosegue l’escalation militare in Yemen, miliziani Houthi lanciano 10 missili balistici su Taiz e Hodeidah

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Le forze governative yemenite hanno annunciato, all’alba di oggi, che i miliziani Houthi hanno colpito con dieci missili balistici distretti della costa occidentale nelle province di Taiz e Hodeidah. L’attacco si inserisce in un contesto di escalation militare, mentre le truppe lealiste conducono operazioni contro postazioni e concentramenti del gruppo su più fronti. Lo riporta l’agenzia di stampa yemenita Saba. Nell’annuncio iniziale non sono stati indicati i luoghi di caduta dei proiettili né la natura degli obiettivi colpiti. Non risultano al momento notizie di vittime, feriti o dettagli sull’entità dei danni.

Il bombardamento missilistico avviene mentre si intensifica lo scontro sul terreno. Le Forze armate yemenite hanno comunicato di aver condotto sette operazioni militari con droni, artiglieria e lanciarazzi contro postazioni, fortificazioni e concentramenti houthisti su diversi fronti di combattimento. Secondo le forze governative, le azioni si sono concentrate nelle province di Marib, Al-Bayda e Al-Dhale e hanno preso di mira siti, caserme, raduni e mezzi del gruppo.

FORZE GOVERNATIVE SBARRANO MOSSE HOUTHI VERSO COSTA OVEST

Le forze governative yemenite hanno sventato oggi, movimenti ostili dei miliziani Houthi nel settore di Al-Kadha, sull’asse di Al-Barh, in concomitanza con un intensificato bombardamento missilistico diretto verso Mokha e la costa occidentale del Paese. Lo riporta la tv al Arabiya. L’ufficio stampa militare governativo ha reso noto che le forze della Resistenza nazionale hanno sostenuto all’alba di giovedì violenti scontri con le milizie Houthi nel settore di Al-Kadha, sul fronte di Al-Barh, a ovest di Taiz. La Resistenza nazionale ha neutralizzato le manovre del gruppo, che erano state precedute e accompagnate dal lancio di un elevato numero di missili contro le campagne di Mokha (ovest di Taiz) e a sud di Al-Khokha (sud di Hodeidah). Secondo l’ufficio stampa militare, i missili balistici lanciati dalle milizie sulla costa occidentale sono stati quattordici nelle prime ore dell’alba di giovedì.

Centro mediatico delle Forze armate yemenite ha precisato che i missili balistici non hanno prodotto effetti sul teatro operativo delle unità schierate sulla costa occidentale. Le difese aeree hanno abbattuto diversi droni houthisti sull’asse di Taiz e altri nei cieli dei distretti della costa occidentale. La stessa fonte ha aggiunto che le Forze armate hanno spento le fonti di minaccia e di fuoco nemico nel settore di Al-Kadha, sull’asse di Al-Barh a ovest della provincia di Taiz, in contemporanea con scontri campali reciproci nella zona. L’ultima fase di escalation arriva all’indomani dell’invio da parte degli Houthi di importanti rinforzi – trenta mezzi carichi di armamenti e uomini – secondo quanto riferito da una fonte militare sull’asse di Taiz.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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