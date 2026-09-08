8 Settembre 2026

Repubblica Napoli: «Allegri cambia il Napoli: De Bruyne, Lang e Olivera favoriti contro l’Arsenal. Alisson verso la panchina»

redazione 8 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-08 092822

Il messaggio lanciato da Massimiliano Allegri dopo la sconfitta contro l’Inter non era rivolto soltanto ad Alisson Santos. Il richiamo pubblico al brasiliano, criticato per alcuni tocchi leziosi e per la poca concretezza mostrata a San Siro, viene interpretato da Repubblica Napoli come un avvertimento destinato all’intera squadra. Dopo cinque gol subiti nelle ultime due partite, il tecnico pretende un cambio di passo immediato e prepara alcune novità per l’esordio in Champions League contro l’Arsenal.

Alisson potrebbe essere il primo a pagare le conseguenze della serata del Meazza: per la sfida di domani alle 21 al Maradona, Noa Lang è favorito nel ballottaggio con il brasiliano. Ma le modifiche potrebbero riguardare anche altri reparti, con De Bruyne e Olivera candidati a partire dall’inizio.

Allegri cambia registro: meno fioretto e più sciabola

Finora Allegri aveva scelto un rapporto sereno e amichevole con il gruppo, anche per segnare una discontinuità rispetto alle tensioni che avevano caratterizzato la gestione di Antonio Conte.

Dopo le sconfitte contro Como e Inter, però, secondo Repubblica Napoli è arrivato il momento di serrare i ranghi. Il problema principale riguarda i cinque gol incassati nelle ultime due giornate, considerati il segnale sia di uno squilibrio tattico sia di un approccio mentale da correggere.

Allegri vuole ritrovare pragmatismo, attenzione e capacità di soffrire. In sintesi, meno fioretto e più sciabola, recuperando quella resilienza che aveva accompagnato i successi del Napoli nel biennio precedente.

Il richiamo ad Alisson è un messaggio per tutti

Il tecnico aveva già manifestato pubblicamente il proprio disappunto nei confronti di Alisson Santos dopo la gara di San Siro.

La critica alla ricerca eccessiva della giocata e alla mancanza di concretezza, però, avrebbe avuto un significato più ampio. Repubblica Napoli legge infatti le parole di Allegri come un monito anche per altri componenti della rosa.

A Castel Volturno c’è stato un confronto all’interno del gruppo e sono stati analizzati gli errori individuali e quelli legati all’assetto mostrati contro l’Inter. Con l’Arsenal alle porte, la richiesta è quella di alzare immediatamente il livello della concentrazione.

De Bruyne, Lang e Olivera favoriti

Le conseguenze potrebbero vedersi già nella formazione di domani. Olivera, De Bruyne e Lang sono indicati come favoriti rispettivamente su Spinazzola, Vergara e Alisson Santos.

Particolare attenzione sarà rivolta a De Bruyne, pronto al debutto da titolare. Per Repubblica Napoli, la scelta del belga rappresenta una delle grandi scommesse di Allegri per provare a cambiare il volto della squadra nella notte europea.

Restano comunque alcune valutazioni da completare nella rifinitura di oggi.

Chance anche per Beukema e Gilmour

Tra i giocatori che proveranno a conquistare una maglia ci sono anche Beukema e Gilmour.

Il primo è stato recuperato e può giocarsi le proprie possibilità, mentre lo scozzese potrebbe essere utilizzato qualora Lobotka avesse bisogno di riposare.

Per gli altri elementi del gruppo, invece, gli spazi di manovra sarebbero più ridotti anche a causa della carenza di alternative.

Repubblica: «Responsabilità anche della società»

L’analisi di Repubblica Napoli si sposta poi sulle scelte societarie. Il quotidiano sottolinea come il mercato si sia concluso senza l’arrivo di ulteriori rinforzi e attribuisce parte delle responsabilità dell’avvio complicato ad Aurelio De Laurentiis, all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e al direttore sportivo Giovanni Manna.

La società, secondo questa lettura, non sarebbe intervenuta neppure dopo i problemi fisici che hanno fermato due elementi importanti come Buongiorno e McTominay.

Minori responsabilità vengono invece attribuite ad Allegri, al quale viene comunque contestato di aver condiviso la linea di austerità del club e, forse, di aver valutato troppo positivamente il valore della rosa a disposizione.

Arsenal, subito una prova d’appello

La stagione è però soltanto all’inizio e per Allegri arrivano immediatamente nuove possibilità di riscatto.

La prima è prestigiosa e complicata: l’Arsenal al Maradona. Repubblica Napoli considera il percorso in Champions una delle missioni prioritarie affidate al successore di Conte.

Dopo le sconfitte contro Como e Inter, il Napoli ha quindi l’occasione di reagire sul palcoscenico europeo. E la prima da titolare di Kevin De Bruyne rappresenta una delle mosse sulle quali Allegri punta per provare a cambiare subito marcia.

Altro

42476900-b760-493b-8fc6-a466fc9531eb

Gazzetta dello Sport: “Napoli, i bocciati di Allegri”

redazione 7 Settembre 2026
794992549_1609310774246268_8112746311279525919_n

Gazzetta dello Sport: «Inter folle, Napoli buttato via: Garlando accusa Allegri, “I cambi di Max hanno trasmesso paura”»

redazione 6 Settembre 2026
c6429b25ad

Corriere dello Sport: «Napoli, Allegri dopo la rimonta dell’Inter: “Cinque gol subiti in due partite sono un dato oggettivo”»

redazione 6 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-05 083525

Repubblica Napoli: «Vergara favorito su De Bruyne: Allegri gli affida il Napoli a San Siro»

redazione 5 Settembre 2026
448476dae0a5e71558e2188d3d926209-04982-oooz0000

Gazzetta dello Sport: “Benitez: Inter favorita per lo scudetto, ma Allegri è una garanzia. Senza McTominay può inventarsi qualcosa”

redazione 5 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-04 091334

Repubblica: “Primo bivio per il Napoli Inter e Arsenal in 5 giorni Azzurri già in emergenza”

redazione 4 Settembre 2026

Ultimissime

20250421_0158.jpg

Yemen, le forze della Coalizione “Gli attacchi Houthi sono una minaccia diretta alla sicurezza”

Anna Gaia Cavallo 8 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-08 105433

Il Mattino: «Napoli-Arsenal, Allegri si aggrappa a De Bruyne e Lang. Anguissa favorito su Gilmour, Alisson verso la panchina»

redazione 8 Settembre 2026
20260908_0117.jpg

Us Open, Darderi si arrende a Zverev negli ottavi di finale

redazione 8 Settembre 2026
IPA71730882.jpg

Gazzetta dello Sport: «Napoli-Arsenal, Allegri si affida a De Bruyne: “Re Kev” per la notte perfetta al Maradona»

redazione 8 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-08 092822

Repubblica Napoli: «Allegri cambia il Napoli: De Bruyne, Lang e Olivera favoriti contro l’Arsenal. Alisson verso la panchina»

redazione 8 Settembre 2026