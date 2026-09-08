Repubblica Napoli: «Allegri cambia il Napoli: De Bruyne, Lang e Olivera favoriti contro l’Arsenal. Alisson verso la panchina»

Il messaggio lanciato da Massimiliano Allegri dopo la sconfitta contro l’Inter non era rivolto soltanto ad Alisson Santos. Il richiamo pubblico al brasiliano, criticato per alcuni tocchi leziosi e per la poca concretezza mostrata a San Siro, viene interpretato da Repubblica Napoli come un avvertimento destinato all’intera squadra. Dopo cinque gol subiti nelle ultime due partite, il tecnico pretende un cambio di passo immediato e prepara alcune novità per l’esordio in Champions League contro l’Arsenal.

Alisson potrebbe essere il primo a pagare le conseguenze della serata del Meazza: per la sfida di domani alle 21 al Maradona, Noa Lang è favorito nel ballottaggio con il brasiliano. Ma le modifiche potrebbero riguardare anche altri reparti, con De Bruyne e Olivera candidati a partire dall’inizio.

Allegri cambia registro: meno fioretto e più sciabola

Finora Allegri aveva scelto un rapporto sereno e amichevole con il gruppo, anche per segnare una discontinuità rispetto alle tensioni che avevano caratterizzato la gestione di Antonio Conte.

Dopo le sconfitte contro Como e Inter, però, secondo Repubblica Napoli è arrivato il momento di serrare i ranghi. Il problema principale riguarda i cinque gol incassati nelle ultime due giornate, considerati il segnale sia di uno squilibrio tattico sia di un approccio mentale da correggere.

Allegri vuole ritrovare pragmatismo, attenzione e capacità di soffrire. In sintesi, meno fioretto e più sciabola, recuperando quella resilienza che aveva accompagnato i successi del Napoli nel biennio precedente.

Il richiamo ad Alisson è un messaggio per tutti

Il tecnico aveva già manifestato pubblicamente il proprio disappunto nei confronti di Alisson Santos dopo la gara di San Siro.

La critica alla ricerca eccessiva della giocata e alla mancanza di concretezza, però, avrebbe avuto un significato più ampio. Repubblica Napoli legge infatti le parole di Allegri come un monito anche per altri componenti della rosa.

A Castel Volturno c’è stato un confronto all’interno del gruppo e sono stati analizzati gli errori individuali e quelli legati all’assetto mostrati contro l’Inter. Con l’Arsenal alle porte, la richiesta è quella di alzare immediatamente il livello della concentrazione.

De Bruyne, Lang e Olivera favoriti

Le conseguenze potrebbero vedersi già nella formazione di domani. Olivera, De Bruyne e Lang sono indicati come favoriti rispettivamente su Spinazzola, Vergara e Alisson Santos.

Particolare attenzione sarà rivolta a De Bruyne, pronto al debutto da titolare. Per Repubblica Napoli, la scelta del belga rappresenta una delle grandi scommesse di Allegri per provare a cambiare il volto della squadra nella notte europea.

Restano comunque alcune valutazioni da completare nella rifinitura di oggi.

Chance anche per Beukema e Gilmour

Tra i giocatori che proveranno a conquistare una maglia ci sono anche Beukema e Gilmour.

Il primo è stato recuperato e può giocarsi le proprie possibilità, mentre lo scozzese potrebbe essere utilizzato qualora Lobotka avesse bisogno di riposare.

Per gli altri elementi del gruppo, invece, gli spazi di manovra sarebbero più ridotti anche a causa della carenza di alternative.

Repubblica: «Responsabilità anche della società»

L’analisi di Repubblica Napoli si sposta poi sulle scelte societarie. Il quotidiano sottolinea come il mercato si sia concluso senza l’arrivo di ulteriori rinforzi e attribuisce parte delle responsabilità dell’avvio complicato ad Aurelio De Laurentiis, all’amministratore delegato Andrea Chiavelli e al direttore sportivo Giovanni Manna.

La società, secondo questa lettura, non sarebbe intervenuta neppure dopo i problemi fisici che hanno fermato due elementi importanti come Buongiorno e McTominay.

Minori responsabilità vengono invece attribuite ad Allegri, al quale viene comunque contestato di aver condiviso la linea di austerità del club e, forse, di aver valutato troppo positivamente il valore della rosa a disposizione.

Arsenal, subito una prova d’appello

La stagione è però soltanto all’inizio e per Allegri arrivano immediatamente nuove possibilità di riscatto.

La prima è prestigiosa e complicata: l’Arsenal al Maradona. Repubblica Napoli considera il percorso in Champions una delle missioni prioritarie affidate al successore di Conte.

Dopo le sconfitte contro Como e Inter, il Napoli ha quindi l’occasione di reagire sul palcoscenico europeo. E la prima da titolare di Kevin De Bruyne rappresenta una delle mosse sulle quali Allegri punta per provare a cambiare subito marcia.