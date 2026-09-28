Egitto, Badawi “Porte aperte ad investimenti seri nel settore minerario”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – “L’Egitto apre le porte agli investimenti seri nel settore minerario”, Lo ha dichiarato il ministro egiziano del Petrolio e delle Risorse minerarie, Karim Badawi, nel suo intervento all’apertura della quinta edizione dell’Egypt Mining Forum, alla presenza del presidente Abdel Fattah Al Sisi.

Badawi ha sottolineato che l’Egitto accoglie partnership basate su investimenti a lungo termine, trasferimento di conoscenze e tecnologie e valorizzazione delle risorse minerarie.

Il ministro ha inoltre ribadito l’impegno a migliorare ulteriormente il clima degli investimenti, ascoltando le esigenze degli investitori e lavorando per rimuovere gli ostacoli, così da orientare gli investimenti verso la ricerca, l’esplorazione e la produzione.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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