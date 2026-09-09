9 Settembre 2026

Partenza falsa dell’Inter in Champions, vince il Real 2-1

redazione 9 Settembre 2026
20260908_3241.jpg

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Debutto in Champions amaro per l’Inter, che esce dal Bernabeu sconfitta per 2-1. Sono le reti di Mbappè e Valverde a regalare la prima gioia europea della stagione al Real Madrid di Mourinho. Un risultato maturato soprattutto nel primo tempo e causato da due gravi errori in impostazione commessi dai nerazzurri, prima da Jones poi da Martinez: quest’ultimo si è fatto perdonare nella ripresa con diverse parate decisive. Nel finale è stato Carlos Augusto ad accorciare le distanze per i nerazzurri.Avvio di personalità per l’Inter che nei primi minuti domina il possesso palla, costringendo il Real a difendersi con un blocco basso. La prima chance della serata per i nerazzurri arriva al 3′ e nasce da una percussione di Diouf sulla destra: la conclusione di Thuram è potente, ma non abbastanza angolata per superare Courtois. Dopo un rischio autogol di Hujsen, è Lautaro al 13′ a scaldare i guantoni del portiere belga. Sembra procedere tutto per il verso giusto, ma, nel giro di una decina di minuti, i ragazzi di Chivu si rovinano da soli la serata. Al 14′, infatti, una palla sanguinosa di Jones manda in crisi Bisseck che non la controlla e viene bruciato dall’arrivo di Brahim Diaz: Mbappè riceve l’assist dell’ex Milan e sigla l’1-0. Gli orrori, però, non sono finiti qui. Il secondo errore della serata arriva al 23′, quando Martinez riceve il retropassaggio di Pavard: il portiere interista prova a dribblare con la suola Valverde che però capisce tutto e tocca di rapina il pallone per il 2-0. Gli ospiti provano a reagire, ma le ripartenze del Real sono micidiali e tra finale di primo tempo e inizio ripresa Martinez si fa perdonare, negando il tris a Bellingham e Mbappè. L’Inter le prova tutte per riaprire il discorso, ma sbatte a più riprese contro un Courtois in stato di grazia, decisivo sui tentati di Jones, Lautaro e Bastoni. Dall’altra parte, invece, i giocatori del Real in contropiede fanno a gara a chi si mangia più gol. Al 58′ Bellingham decide di controllare il pallone a porta vuota, consentendo il recupero di Martinez: pochi minuti più tardi, il tiro di Diaz da distanza ravvicinata termina di poco a lato. Il Real spreca e trema al 77′, quando Carlos Augusto sigla il 2-1 su assist di Lautaro. Un Inter stremata ha l’ultima chance all’89’, ma Courtois è ancora decisivo, stavolta su Mkhitaryan. Esordio pieno di rimpianti per i ragazzi di Chivu, attesi nel prossimo turno dall’impegno casalingo contro il Bruges.– foto Image –(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

20260720_0784.jpg

Malagò “C’è senso di responsabilità e fiducia per il nuovo corso della Nazionale” / Video

redazione 8 Settembre 2026
Fpi.jpeg

Boxe, presentato a Venezia il docufilm “La Nobile Arte”

redazione 8 Settembre 2026
20260902_2486.jpg

Brennan cala il poker e vince la sedicesima tappa della Vuelta 2026, Mas sempre in rosso

redazione 8 Settembre 2026
20260908_0969.jpg

CONI e Sisal insieme per lo sport olimpico italiano, siglata partnership

redazione 8 Settembre 2026
WhatsApp-Image-2026-09-08-at-11.52.42.jpeg

America’s Cup 2027, svelato l’AC40 di American Racing Challenger

redazione 8 Settembre 2026
20260908_0117.jpg

Us Open, Darderi si arrende a Zverev negli ottavi di finale

redazione 8 Settembre 2026

Ultimissime

20260908_3241.jpg

Partenza falsa dell’Inter in Champions, vince il Real 2-1

redazione 9 Settembre 2026
20230308_1892.jpg

Tunisia, Fitch conferma il rating B- con deficit al 6,4% e debito all’85% del Pil

Anna Gaia Cavallo 8 Settembre 2026
20260720_0784.jpg

Malagò “C’è senso di responsabilità e fiducia per il nuovo corso della Nazionale” / Video

redazione 8 Settembre 2026
Roberto-Fico-1.jpg

Campi Flegrei, dalla Regione Campania 7,1 milioni per trasporti, assistenza sanitaria e servizi

Anna Gaia Cavallo 8 Settembre 2026
Fpi.jpeg

Boxe, presentato a Venezia il docufilm “La Nobile Arte”

redazione 8 Settembre 2026