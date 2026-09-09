Libia, a Bengasi successo italiano alla Fiera per la ricostruzione della città

BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – Prosegue a Bengasi la Global Competition, la fiera internazionale dedicata alla ricostruzione della città, con le aziende italiane protagoniste della seconda giornata dopo lo straordinario successo di pubblico dell’inaugurazione. Secondo quanto dichiarato dalla Camera di commercio italo-libica, le imprese e i professionisti italiani hanno illustrato i loro prodotti e servizi ai numerosi visitatori dell’evento. Molti degli incontri tra aziende sono andati a buon fine, con soggetti interessati provenienti da diversi paesi, che hanno apprezzato la qualità del Made in Italy, considerato senza concorrenti nel mondo. Gli espositori italiani sono stati supportati dalle politiche incentivanti del governo italiano, che si sta spendendo con efficacia e determinazione per tutelare e valorizzare le eccellenze italiane nel mondo. La Camera di Commercio italo-libica ha inoltre sottolineato che questo è stato un primo e importantissimo passo, al quale seguiranno ulteriori sviluppi fatti di relazioni, contatti, partenariato e contratti per le aziende italiane che si sono affidate e si affideranno ad essa per espandere il proprio modello di sviluppo.

– foto xr8/Italpress

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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