Tunisia, Fitch conferma il rating B- con deficit al 6,4% e debito all’85% del Pil
Assemblea costituente in Tunisia. Nella foto Maherzia Labidi Ma.za, vice presidente
Bardo National Museum, Tunis, Tunisia, January 7, 2013. — The National Constituent Assembly (NCA) during a working session in the Bardo National Museum. The vice-President Meherzia Labidi Ma za (Tunisia – 2014-01-07, Thierry Monasse) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate
TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Fitch Ratings ha confermato il rating sovrano a lungo termine della Tunisia in valuta estera a “B-“, con outlook stabile, ma ha evidenziato persistenti rischi fiscali legati all’elevato deficit e al debito pubblico. Secondo l’agenzia, il deficit di bilancio raggiungerà il 6,4% del Pil nel 2026, mentre il debito pubblico salirà all’85% del Pil.
Fitch stima inoltre che le esigenze di finanziamento pubblico possano raggiungere il 13,5% del Pil entro il 2028, sottolineando la vulnerabilità dei conti pubblici agli shock esterni, in particolare per l’aumento dei costi dei sussidi energetici.
Il disavanzo delle partite correnti è previsto al 3,9% del Pil nel 2026, per poi scendere sotto il 2,5% nel 2027-2028. La crescita reale dell’economia tunisina è stimata in media al 2% nel periodo 2026-2028, mentre l’inflazione dovrebbe passare dal 5,7% previsto per il 2026 al 5% nel 2028.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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