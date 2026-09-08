Boxe, presentato a Venezia il docufilm “La Nobile Arte”

VENEZIA (ITALPRESS) – È stato presentato oggi, alla Biennale Match Point Arena del Lido di Venezia, nell’ambito del programma ufficiale del Venice Production Bridge della 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, “La Nobile Arte”.

E’ un documentario dedicato alla storia e all’evoluzione del pugilato italiano, diretto da Vincenzo Lamagna, nato da un’idea di Michela Pellegrini e Stefano Buttafuoco, prodotto da Antonio Palmieri per Nexting, in collaborazione con Rai Documentari e con il supporto della Federazione Pugilistica Italiana.

A scandire il racconto di “La Nobile Arte” sono dieci round, attraverso i quali centodieci anni di pugilato italiano diventano altrettanti punti di osservazione sulla società, sulla cultura e sui valori dello sport. “Il pugilato è probabilmente uno degli sport che più hanno ispirato il cinema. Dentro un ring non c’è mai soltanto un combattimento: ci sono sacrifici, paura, riscatto, sconfitta e capacità di rialzarsi oltre ogni limite”, ha affermato Stefano Buttafuoco.

“Per me è stato particolarmente emozionante lavorare per quest’opera. La boxe mi ha dato molto, sentivo da tempo il desiderio di restituire il bene ricevuto e questo docufilm è un omaggio alla magia del pugilato”, ha aggiunto Stefano Buttafuoco.

– Foto ufficio stampa Fpi –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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