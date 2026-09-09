9 Settembre 2026

Egitto, al-Sisi riceve il presidente cipriota Christodoulides: focus sulla cooperazione

Anna Gaia Cavallo 9 Settembre 2026
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IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ricevuto oggi al Cairo il presidente cipriota Nikos Christodoulides. Al-Sisi ha sottolineato la profondità dei legami storici tra i due Paesi e l’importanza di rafforzare la cooperazione bilaterale, in particolare nei settori del commercio, degli investimenti, dell’energia, del turismo e dei trasporti. Secondo quanto riferito dal portavoce della Presidenza egiziana, al-Sisi ha evidenziato l’importanza della cooperazione trilaterale tra Egitto, Cipro e Grecia e la necessità di svilupparla ulteriormente.

Christodoulides ha espresso apprezzamento per i rapporti tra i due Paesi e per i progressi compiuti, soprattutto dopo l’elevazione delle relazioni al livello di partenariato strategico nell’aprile 2026, con particolare riferimento alla crescente cooperazione nel settore del gas naturale.

Ha inoltre ribadito la volontà di rafforzare la partnership con l’Egitto. I colloqui hanno affrontato anche gli sviluppi regionali e internazionali. Al-Sisi ha sottolineato la necessità di ridurre le tensioni e ripristinare la pace e la stabilità nella regione.

Christodoulides ha espresso apprezzamento per il ruolo dell’Egitto nella stabilità regionale e per i suoi sforzi nel contrasto all’immigrazione irregolare. I due presidenti hanno anche discusso della questione palestinese, ribadendo il sostegno alla soluzione dei due Stati e il rifiuto dello sfollamento dei palestinesi.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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