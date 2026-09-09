Pallone d’Oro 2026, ecco i 30 candidati: torna Messi nella lista, Lautaro unico rappresentante della Serie A

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lautaro Martinez è l’unico rappresentante della Serie A tra i 30 candidati al Pallone d’Oro 2026. L’attaccante dell’Inter sarà dunque il giocatore chiamato a rappresentare il calcio italiano nella corsa al prestigioso riconoscimento, che verrà assegnato lunedì 26 ottobre a Londra. Tra i nomi presenti nella lista spicca quello di Lionel Messi. L’argentino, vincitore del premio nel 2023 e primatista assoluto con otto Palloni d’Oro conquistati, torna tra i candidati dopo essere rimasto fuori dalle ultime due edizioni. Una presenza che aggiunge ulteriore prestigio a una lista che raccoglie alcune delle principali stelle del calcio internazionale. A fare la parte del leone è il Paris Saint-Germain, che porta diversi giocatori tra i 30 finalisti. Oltre al vincitore dell’ultima edizione, Ousmane Dembelé, figurano Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Willian Pacho e Marquinhos. Numerosa anche la rappresentanza della Spagna, con Lamine Yamal, Rodri, Ferran Torres, Fabian Ruiz, Marc Cucurella e Pau Cubarsí. Non mancano poi alcuni dei grandi protagonisti del calcio europeo, come Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham e Vinicius Jr.

La cerimonia si terrà per la prima volta a Londra, al London Palladium Theatre. Una scelta dal forte valore simbolico, anche perché l’edizione 2026 coinciderà con il 70° anniversario del Pallone d’Oro, nato nel 1956 per iniziativa di France Football. La capitale inglese rende inoltre omaggio a Stanley Matthews, primo calciatore a conquistare il premio. Nel corso della serata saranno assegnati diversi riconoscimenti, dal Pallone d’Oro maschile e femminile ai premi dedicati ai giovani talenti e ai portieri, passando per quelli riservati ad allenatori, club e attaccanti. In programma anche il Premio Sócrates, dedicato alle iniziative di solidarietà e all’impegno per le cause sociali. Dal 2024 l’organizzazione del premio è affidata congiuntamente a France Football e Uefa. Nel femminile, invece, non ci sarà Aitana Bonmatí. La fuoriclasse spagnola, vincitrice delle ultime tre edizioni, è stata condizionata da un infortunio e ha fatto ritorno in campo soltanto a maggio. La sua assenza interromperà così una striscia di tre successi consecutivi. L’attesa è dunque già iniziata. Il 26 ottobre, a Londra, verrà svelato il nuovo vincitore del Pallone d’Oro.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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