Omicidio Caruana Galizia a Malta, manifestanti contro il premier Abela

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Gli attivisti hanno organizzato ieri sera a La Valletta una veglia silenziosa in memoria della giornalista Daphne Caruana Galizia, assassinata nel 2017, durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria. Decine di persone si sono radunate nei pressi dei Tribunali, mostrando grandi fotografie stampate della giornalista mentre nelle vicinanze si svolgevano le cerimonie ufficiali. Alla cerimonia del Giorno della Vittoria hanno partecipato, tra gli altri, il primo ministro Robert Abela, il Presidente della Camera dei Rappresentanti Carmelo Abela e il vice leader dell’opposizione Alex Perici Calascione. Gli attivisti hanno esposto fotografie di Caruana Galizia accompagnate da messaggi come “Justice for Daphne” – “Giustizia per Daphne”, riportando l’attenzione sull’omicidio della giornalista. La protesta si è svolta davanti ai Tribunali, a simboleggiare la richiesta di giustizia portata avanti dagli attivisti. Il memoriale dedicato a Caruana Galizia, curato dal gruppo Occupy Justice, era stato rimosso in occasione delle celebrazioni del Giorno della Vittoria.

Al termine della cerimonia ufficiale, i manifestanti hanno iniziato a scandire “giustizia! giustizia!” mentre Abela e gli altri esponenti istituzionali lasciavano l’area. La veglia si è svolta a pochi giorni dall’assoluzione dell’imprenditore Yorgen Fenech, accusato di essere il mandante dell’omicidio di Caruana Galizia. Fenech è stato dichiarato non colpevole, con otto voti contro uno, delle accuse di complicità nell’omicidio e di associazione a delinquere. Caruana Galizia, giornalista investigativa, fu uccisa il 16 ottobre 2017 da un’autobomba esplosa nei pressi della sua abitazione a Bidnija.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+