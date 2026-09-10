10 Settembre 2026

Abdelatty e Al Zayani discutono dei rapporti bilaterali tra Egitto e Bahrain

Anna Gaia Cavallo 10 Settembre 2026
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IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Esteri e della Cooperazione internazionale e degli Affari degli egiziani all’estero, Badr Abdelatty, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri del Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, nell’ambito dei contatti e del coordinamento continui tra i due Paesi.

I colloqui hanno riguardato i diversi aspetti delle relazioni bilaterali e i recenti sviluppi regionali, nonché le loro ripercussioni sulla sicurezza e sulla stabilità della regione.Secondo quanto riferito dal ministero egiziano degli Esteri, i due ministri hanno sottolineato la profondità dei rapporti fraterni tra i due Paesi e l’elevato livello di cooperazione esistente in diversi settori, esprimendo l’auspicio di proseguire e rafforzare tali relazioni nella prossima fase.

I due ministri hanno inoltre discusso degli attuali sviluppi regionali, sottolineando l’importanza di proseguire lo stretto coordinamento e le consultazioni nella fase attuale e di intensificare gli sforzi volti a ridurre l’escalation e contenere eventuali tensioni, contribuendo così a preservare la sicurezza e la stabilità della regione.

– foto IPA Agency –

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FONTE ITALPRESS

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