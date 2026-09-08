Corriere dello Sport: «Napoli-Arsenal, Allegri cambia: De Bruyne dal 1’, possibile chance per Gilmour»

Il Napoli si prepara a indossare l’abito della Champions League e Massimiliano Allegri studia alcune novità di formazione per l’esordio contro l’Arsenal. Dopo le due sconfitte consecutive in campionato, il tecnico valuta un po’ di turnover rispetto all’undici schierato inizialmente a San Siro. La principale indicazione, secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, porta alla prima da titolare di Kevin De Bruyne, mentre a centrocampo potrebbe esserci spazio anche per Gilmour al posto di Lobotka.

Le decisioni definitive arriveranno dopo la rifinitura di oggi a Castel Volturno. Nel pomeriggio Allegri parlerà al Maradona, prima di Arteta, entrando ufficialmente nell’atmosfera di una competizione che non vive da quasi quattro anni.

Allegri ritrova la Champions: sarà la panchina numero 101

Per Allegri sarà un ritorno particolarmente significativo. L’ultima presenza del tecnico in Champions risale al 2 novembre 2022, quando la Juventus perse 2-1 contro il Psg allo Stadium.

Quella fu la sua centesima panchina nella competizione. Domani contro l’Arsenal arriverà dunque la numero 101, nonché la prima alla guida del Napoli.

Come ricorda Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Max ha disputato 68 partite di Champions sulla panchina della Juventus e 32 su quella del Milan. Con i bianconeri ha inoltre raggiunto due finali, nel 2015 e nel 2017.

Ora comincia la sua terza esperienza nella competizione, questa volta da allenatore degli azzurri.

De Bruyne verso la prima da titolare

La novità principale dovrebbe riguardare Kevin De Bruyne. Il belga è atteso per la prima volta dal primo minuto e dovrebbe prendere il posto occupato da Vergara nella formazione iniziale contro l’Inter.

Dal punto di vista tecnico, KDB dovrà soprattutto contribuire a colmare il vuoto lasciato da McTominay, grande assente dell’esordio europeo.

Per il Corriere dello Sport, Allegri potrebbe dunque affidarsi all’esperienza di un giocatore che conosce perfettamente il calcio inglese e che può aggiungere qualità alla manovra in una sfida dall’altissimo coefficiente di difficoltà.

Gilmour insidia Lobotka

De Bruyne potrebbe non rappresentare l’unico cambiamento a centrocampo. Allegri sta infatti pensando anche a Gilmour in regia al posto di Lobotka.

Rinunciare allo slovacco non è semplice, soprattutto considerando la sua prestazione contro l’Inter, ma la decisione dipenderà dalla gestione delle energie e dalle sue condizioni.

Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia anche un altro elemento: con Gilmour e De Bruyne, Allegri potrebbe cercare quel ritmo da Premier garantito da due giocatori che conoscono molto bene il calcio inglese.

Olivera può prendere il posto di Spinazzola

Un’altra possibile rotazione riguarda la fascia sinistra.

Olivera potrebbe alternarsi con Spinazzola, titolare sia contro il Genoa sia a San Siro. L’uruguaiano era invece partito dall’inizio nella sfida contro il Como e adesso potrebbe tornare nell’undici titolare in Champions.

Restano valutazioni aperte anche in attacco, dove Lang e Neres sono alla ricerca di maggiore continuità. La rifinitura consentirà ad Allegri di completare il quadro prima di scegliere la formazione.

McTominay, Buongiorno, Marianucci e Giovane assenti

Sono invece già certe quattro assenze. McTominay è atteso oggi dall’intervento al cuore in Inghilterra per correggere l’aritmia benigna e non potrà prendere parte alla sfida.

Mancheranno anche Buongiorno, Marianucci e Giovane. I tre infortunati, ricorda Mandarini sul Corriere dello Sport, sono stati esclusi dalla lista Uefa e non potranno quindi essere utilizzati per l’intera fase campionato della Champions, indipendentemente dai rispettivi tempi di recupero.

Il Napoli si prepara così alla grande notte contro l’Arsenal. Per Allegri sarà contemporaneamente un debutto in Europa da tecnico azzurro e il ritorno in Champions dopo quasi quattro anni, con De Bruyne pronto a indossare per la prima volta una maglia da titolare.