Sciopero della cultura a Napoli: mobilitazione generale per la difesa dei diritti culturali.

Primo Sciopero Generale della Cultura in Italia

Oggi, venerdì 12 giugno 2026, si è svolto un evento storico per il settore culturale italiano: il primo sciopero generale unificato di lavoratori e lavoratrici della cultura. Un momento significativo che segna la prima volta nella storia del paese in cui tutte le categorie del comparto culturale si sono unite per rivendicare i propri diritti. Non solo personale di musei e biblioteche, ma anche artisti, professionisti dell’editoria e del teatro, insieme per una causa comune.

Presidi e Partecipazione in Tutta Italia

Diverse città italiane hanno assistito a vibranti manifestazioni, da Firenze a Napoli, da Roma a Milano, passando per Bari, Venezia, Torino e Palermo. I lavoratori hanno indetto presidi per esprimere le loro richieste di riconoscimento, dignità e diritti fondamentali del lavoro. A Napoli, la mobilitazione ha coinvolto numerosi luoghi simbolo della cultura, come il Museo di Capodimonte, la Biblioteca Universitaria, il Palazzo Reale, Castel Santelmo e l’Accademia di Belle Arti. Questi punti di riferimento culturale hanno visto una massiccia adesione.

Nella centralissima piazza San Domenico Maggiore, oltre cinquantina di partecipanti si è riunita per condividere esperienze personali e testimonianze. Le voci dei lavoratori si sono levate forte e chiare, evidenziando le difficoltà quotidiane del settore culturale in tempi di crisi e precarietà. “È finito il tempo dei ricatti e dei declassamenti” ha affermato Marina Minniti, attivista di Mi Riconosci, sottolineando l’importanza di salari adeguati per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Le Voci dei Manifestanti

Il messaggio che emerge è chiaro: “Napoli ha bisogno non solo di siti culturali aperti al pubblico, ma anche di un rispetto fondamentale per chi in questi luoghi opera. È cruciale applicare contratti giusti e dignitosi.” Questa affermazione rappresenta il grido di dissenso di coloro che lavorano senza la sicurezza di un’occupazione stabile e giustamente retribuita.

“Siamo stanchi di sentire che chi lavora nella cultura lo fa solo per passione” ha continuato Minniti, “e che i nostri colleghi debbano abbandonare il settore a causa del precariato. Questo sistema è classista ed escludente; non ci fermeremo”. La determinazione e la motivazione dei partecipanti sono palpabili, ognuno di loro armato di storie e testimonianze che pongono l’accento sull’importanza del lavoro culturale.

Il settore culturale, in Italia, rappresenta non solo una voce economica significativa, ma è anche un elemento fondante dell’identità e del patrimonio del paese. La reazione collettiva e la mobilitazione di oggi sono un chiaro indicativo di come i lavoratori siano uniti nel chiedere un cambiamento. Aspettano non solo la valorizzazione del proprio lavoro, ma anche un ascolto attivo da parte delle istituzioni — dai governi locali al governo centrale — affinché possano avvenire quelle trasformazioni necessarie per ridare dignità alla professione.

Fonti ufficiali come il Ministero della Cultura e organizzazioni sindacali hanno già espresso il loro supporto a queste rivendicazioni, sottolineando come il valore culturale non possa prescindere dalla valorizzazione di chi ci lavora. La mobilitazione di oggi ha attratto l’attenzione dei media e della società civile, lasciando presagire un segnale di cambiamento che potrebbe influenzare politiche future. È tempo di ascoltare le richieste dei lavoratori e di improntare un nuovo dialogo che sia realmente costruttivo.

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