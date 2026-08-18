18 Agosto 2026

Colloquio ministri degli esteri Egitto-Oman, focus su relazioni bilaterali e tensioni regionali

Anna Gaia Cavallo 18 Agosto 2026
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IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha avuto oggi un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri dell’Oman Badr bin Hamad Al Busaidi. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri egiziano, i due ministri hanno sottolineato la profondità dei rapporti storici tra Egitto e Oman e l’impegno comune a rafforzare la cooperazione in diversi settori.

Al centro del colloquio sono stati gli sviluppi regionali, in particolare l’atteso annuncio congiunto iraniano-omanita sulla riapertura dello Stretto di Hormuz e gli sforzi dell’Oman in tal senso. Abdelatty e Al Busaidi hanno ribadito l’importanza di garantire sicurezza e libertà della navigazione nello Stretto, contribuendo alla riduzione delle tensioni e alla ripresa dei negoziati.

I due ministri hanno inoltre sottolineato che la chiusura dello Stretto avrebbe ripercussioni sull’economia mondiale, sulla sicurezza energetica, sulle catene di approvvigionamento e sul commercio internazionale, concordando sulla necessità di proseguire gli sforzi diplomatici per ridurre l’escalation e preservare la stabilità regionale.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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