13 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, Kovar osservato speciale: il portiere ceco resta nel mirino azzurro”

redazione 13 Giugno 2026

Il Napoli continua a monitorare con attenzione il mercato dei portieri e tra i profili seguiti dalla dirigenza azzurra c’è sempre Matej Kovar. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il numero uno della Repubblica Ceca è stato osservato anche durante il Mondiale, confermando le qualità che da tempo hanno attirato l’interesse del club partenopeo.

Secondo quanto evidenzia Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, al momento non esiste una trattativa concreta, ma il nome di Kovar resta stabilmente presente nelle valutazioni del direttore sportivo Giovanni Manna. L’evoluzione del reparto portieri potrebbe infatti aprire scenari interessanti nelle prossime settimane.

Classe 2000, alto 196 centimetri, Kovar rappresenta uno dei profili più apprezzati tra i giovani portieri europei. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, dove ha condiviso gli inizi della carriera con Scott McTominay, ha poi costruito il proprio percorso tra Germania e Olanda fino all’approdo al PSV Eindhoven.

Come sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il club olandese lo ha acquistato definitivamente lo scorso gennaio, legandolo con un contratto fino al 2031 dopo l’esperienza maturata al Bayer Leverkusen. Nell’ultima stagione ha totalizzato 44 presenze, dimostrando affidabilità, personalità e un’ottima capacità nella costruzione dal basso.

La sfida mondiale contro la Corea del Sud ha rappresentato un ulteriore banco di prova. Nonostante la sconfitta della Repubblica Ceca per 2-1, Kovar è stato tra i migliori in campo. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il portiere ha sfoderato diversi interventi decisivi, tra cui una doppia parata spettacolare su Hwang e Lee Jae-Sung che ha evitato un passivo più pesante.

Sui gol subiti, invece, le responsabilità sono risultate limitate. Il pallonetto realizzato da Hwang è stato una giocata di grande qualità, mentre sul secondo gol la difesa ceca ha lasciato troppo spazio all’attaccante avversario. Nel complesso, la prestazione ha confermato le sue qualità tecniche e atletiche.

Il Napoli continua a seguirlo perché il futuro del reparto resta in evoluzione. Alex Meret è legato al club fino al 2027, ma nell’ultima stagione è stato condizionato da alcuni problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. Vanja Milinkovic-Savic, arrivato soltanto un anno fa e sotto contratto fino al 2030, potrebbe invece valutare nuove opportunità qualora arrivassero offerte importanti.

In questo contesto, Kovar rappresenta una soluzione che il club considera particolarmente interessante. Giovane ma già esperto a livello internazionale, il portiere ceco possiede caratteristiche che si sposano perfettamente con il calcio moderno, soprattutto per la qualità nel gioco con i piedi.

Curiosamente, come ricorda ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il Napoli aveva già incrociato Kovar nella serata più difficile dell’ultima Champions League, quella della sconfitta per 6-2 contro il PSV Eindhoven. Anche in quell’occasione il portiere si era distinto positivamente nonostante il risultato finale.

Le prossime gare del Mondiale contro Sudafrica e Messico offriranno ulteriori occasioni agli osservatori azzurri per valutarne il rendimento. Il mercato non è ancora entrato nella sua fase decisiva, ma Kovar continua a essere uno dei nomi più seguiti per il futuro della porta del Napoli.

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