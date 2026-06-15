Il Mattino: “Napoli stregato da Bouaddi”

Il Napoli continua a muoversi su più fronti in attesa di ufficializzare Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, la mancata risoluzione del contratto tra il tecnico livornese e il Milan sta rallentando anche alcuni aspetti organizzativi legati alla prossima stagione, compresa la pianificazione dettagliata dei ritiri estivi in Trentino e a Castel di Sangro.

Secondo Pino Taormina su Il Mattino, fino a quando non arriverà la separazione formale dal club rossonero, nessun componente dello staff di Allegri potrà svolgere sopralluoghi ufficiali o prendere contatti diretti con le strutture che ospiteranno il Napoli durante la preparazione estiva. Un passaggio delicato che impone la massima prudenza a tutte le parti coinvolte, anche alla luce delle possibili implicazioni legali che potrebbero nascere dalla complessa trattativa per la rescissione.

Come evidenzia Pino Taormina su Il Mattino, tra Allegri e il Milan resta aperta una questione economica rilevante. Il tecnico e il suo staff vantano ancora crediti importanti derivanti dal contratto in essere, mentre il club rossonero punta a una soluzione che riduca al minimo l’esborso economico. Nel frattempo il dialogo tra il direttore sportivo Manna e l’allenatore è costante e riguarda soprattutto la costruzione della rosa che dovrà affrontare la prossima stagione.

Sul fronte societario, Pino Taormina su Il Mattino sottolinea come Aurelio De Laurentiis stia lavorando anche al progetto del nuovo centro sportivo. Tra le opzioni valutate restano vive sia la pista di Succivo sia quella legata all’area di Monterusciello, dossier considerato strategico per il futuro del club e destinato a entrare presto nella fase decisiva.

Per quanto riguarda il mercato, il Napoli continua a monitorare diversi profili internazionali. Tra i giovani osservati con attenzione figura il centrocampista marocchino Ayyoub Bouaddi del Lille, mentre un altro nome seguito è quello di Ismael Saibari del PSV Eindhoven. Si tratta di calciatori che, come riferisce Pino Taormina su Il Mattino, rientrano nelle valutazioni del club in vista di eventuali opportunità che potrebbero emergere durante l’estate.

In difesa resta centrale la questione legata a Mario Gila. Il Napoli avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il difensore spagnolo della Lazio, ma l’operazione dipenderà anche dalle future decisioni sull’attuale reparto arretrato azzurro. Parallelamente resta aperto il tema del centrocampo, con Anguissa e Lobotka che potrebbero valutare offerte provenienti dall’estero. La linea della società è chiara: eventuali richieste di cessione dovranno essere definite entro la fine di luglio per consentire alla dirigenza di intervenire tempestivamente sul mercato e garantire ad Allegri una rosa completa già nelle prime settimane di lavoro.