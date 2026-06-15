Milan studia Krösche mentre l’Eintracht Francoforte fissa nuove richieste dopo il mancato ingaggio di Rangnick.

Markus Krösche e il suo futuro al Milan

Dortmund, Germania – 8 Maggio: Markus Krösche, Direttore Sportivo dell’Eintracht Francoforte, parla con i media prima della partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte al Signal Iduna Park. Secondo i recenti rapporti, Krösche è tornato ad essere uno dei principali candidati per assumere la carica di nuovo direttore tecnico del Milan.

Le fonti italiane, in particolare riportate da Calciomercato.com, indicano che l’Eintracht Francoforte sarebbe disposto a discutere un trasferimento, ma chiedono una somma compresa tra €7,5 milioni e €10 milioni per liberare Krösche. Questa richiesta è significativa, soprattutto considerando le recenti turbolenze nella dirigenza rossonera.

La situazione interna al Milan è attualmente critica, dato che il club ha recentemente terminato la stagione 2025-2026 senza un team di gestione senior. Sono stati separati dai rispettivi ruoli il tecnico Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e l’amministratore delegato Giorgio Furlani. Questa mancanza di direzione ha lasciato il club in una posizione difficile, rendendo urgente la ricerca di nuove figure chiave.

Le trattative in corso e gli ostacoli

Per alcune settimane, si era vagliata l’ipotesi di un ritorno di Ralf Rangnick, ex dirigente della Red Bull, come nuovo direttore tecnico al Milan. Tuttavia, Rangnick ha dichiarato di aver firmato un contratto con la nazionale austriaca, allontanandosi definitivamente da una possibile collaborazione con i rossoneri. È evidente che il club milanese ha bisogno di figure di spicco in grado di rilanciare il progetto tecnico e sportivo.

Il mancato accordo con Rangnick prima dell’inizio della Coppa del Mondo 2026 si è rivelato catastrofico per le trattative. La mancanza di una decisione definitiva ha portato a un deterioramento dei rapporti tra le parti, lasciando così il Milan nuovamente alla ricerca di nuove soluzioni per il proprio organigramma.

Oggi, Krösche è tornato prepotentemente nei pensieri dei dirigenti milanisti. Recentemente, si è vociferato che se Krösche dovesse assumere il ruolo di direttore tecnico al Milan, sarebbe intenzionato a portare con sé Timmo Hardung dall’Eintracht Francoforte per ricoprire la carica di direttore sportivo. Questa mossa, se realizzata, potrebbe portare le competenze e l’esperienza necessarie per rimettere in carreggiata il Milan.

Le aspettative di Markus Krösche

Secondo le discussioni riportate da fonti attendibili, tra cui Calciomercato.com, Krösche desidera avere il pieno controllo sulle operazioni. Questo include la libertà di scegliere i propri collaboratori nel Milan. È una richiesta che rende chiaro il desiderio di avere un progetto coeso e ben strutturato, proprio come accaduto ai tempi della sua gestione all’Eintracht Francoforte, dove ha dimostrato abilità nel costruire una squadra competitiva.

La strategia di Krösche e delle sue richieste si inserisce in un contesto in cui il Milan ha bisogno di idee fresche e chiare. Data la situazione attuale del club, è evidente che le scelte future capaci di portare successo non possono essere superficiali.

Un altro aspetto da considerare è proprio la questione economica. La richiesta di un indennizzo significativo per liberare Krösche da Francoforte potrebbe complicare ulteriormente le operazioni del Milan, in un periodo in cui la squadra è alla ricerca di stabilità economica e sportiva.

Il futuro di Markus Krösche e la possibilità di un suo approdo al Milan continuano a suscitare grande interesse tra i tifosi e gli esperti del settore. Mentre le tensioni interne continuano ad essere un problema, la prossima mossa del club potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro. La scelta di un nuovo direttore tecnico potrebbe non solo influenzare le performance sportive, ma anche la strategia complessiva di mercato del Milan nei prossimi anni.

Rimanere aggiornati su questa situazione è fondamentale per tutti gli appassionati di calcio. Saranno le prossime settimane a rivelare se Krösche diventerà finalmente il nuovo volto del Milan o se il club dovrà continuare la sua ricerca per ridisegnare il proprio futuro.

Fonti: Calciomercato.com, Getty Images

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