30 Giugno 2026

Norvegia-Francia e Senegal-Iraq: formazioni ufficiali per la Coppa del Mondo 2026.

redazione 30 Giugno 2026
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Mike Maignan e Manu Koné nel Duello Francia-Norvegia

MILANO, ITALIA – 17 NOVEMBRE: Mike Maignan, portiere della Francia, esprime il suo sostegno durante la partita di UEFA Nations League 2024/25 tra Italia e Francia allo stadio San Siro. I giocatori della Serie A, Maignan e Manu Koné, sono stati schierati nella formazione titolare, mentre la Norvegia ha sorpreso tutti con un ampio turnover prima dell’incontro decisivo nel girone di Coppa del Mondo. Anche Senegal e Iraq si sfideranno in un’altra partita significativa in programma.

Entrambi gli incontri prenderanno il via alle 20:00 ora britannica (21:00 CEST), e nel contesto di una competizione serrata, i risultati di questi scontri si riveleranno cruciali per le squadre coinvolte.

Prima di questo match, sia la Francia che la Norvegia vantano sei punti, avendo praticamente garantito l’accesso alla fase successiva. Pertanto, il confronto sarà determinante per stabilire chi conquisterà il primo posto in classifica.

Strategie e Composizioni delle Squadre

Il CT norvegese ha adottato una strategia di rotazione inaspettata, lasciando giocatori chiave come Erling Haaland in panchina per iniziare. Questo cambiamento ha aperto la porta a possibilità per giovani talenti come il difensore Leo Ostigard del Genoa e il centrocampista Kristjan Thorstvedt del Sassuolo, entrambi chiamati a dimostrare il loro valore nel confronto con i francesi.

Per quanto riguarda la squadra francese, Manu Koné, giovane centrocampista attualmente in forza alla Roma, ha ottenuto il suo secondo start consecutivo, confermando la fiducia del c.t. Didier Deschamps. Inoltre, Maignan sarà un caso cruciale nel tentativo della Francia di mantenere la propria porta inviolata, mentre Adrien Rabiot è stato lasciato a riposo per mantenere freschi i suoi giocatori migliori.

Francia ha chiesto di indossare fasce nere in segno di lutto per la recente scomparsa della madre del loro allenatore, Didier Deschamps, ma sembra che FIFA abbia rifiutato la richiesta. Questo episodio ha suscitato diverse reazioni nei media e tra i tifosi, evidenziando la difficile posizione delle federazioni rispetto ai diritti e alle richieste morali nel mondo del calcio.

Partite di Rilevanza: Senegal e Iraq

Nell’altro incontro che avrà luogo contemporaneamente, il Senegal affronterà l’Iraq, nella speranza di assicurarsi almeno un punto che potrebbe risultare vitale per la qualificazione come migliore terza classificata. La compagine senegalese schiera il talento di Assane Diao, esterno del Como, pronto a brillare nella competizione.

La formazione dell’Iraq, d’altra parte, si presenta con alcune innovazioni nei ranghi, mirate a massimizzare le probabilità di successo contro avversari davvero formidabili. Le due partite promettono di offrire un calcio ad alto livello e colpi di scena inaspettati nella vibrante atmosfera del torneo.

Gli allenatori e i tifosi osservano attentamente le prestazioni delle squadre in questo periodo cruciale, mentre Francia e Senegal si preparano a dimostrare la loro superiorità in campo. Le aspettative sono alte, e il talento dei giocatori sarà messo alla prova, in particolare per Maignan e Koné, che sono attesi a dare il massimo per portare la Francia alla vittoria.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Liga Francese offrono aggiornamenti costanti delle partite in corso. Segui i canali ufficiali per ulteriori notizie e statistiche su queste emozionanti competizioni internazionali.

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