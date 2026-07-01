Gonçalo Ramos ha effettuato un’invisibile visita medica con l’AC Milan per l’accordo col PSG.

Gonçalo Ramos e il Trasferimento al Milan: Tutti i Dettagli

PISCATAWAY, NEW JERSEY – L’11 luglio, Gonçalo Ramos, attaccante del Paris Saint-Germain, ha partecipato a una sessione di allenamento in vista della finale del FIFA Club World Cup 2025, dove il PSG affronterà il Chelsea FC. La sessione si è svolta presso l’Università di Rutgers e ha catturato l’attenzione dei media sportivi (Foto di David Ramos/Getty Images).

Negli ultimi giorni, sono emerse ulteriori notizie riguardanti il trasferimento di Gonçalo Ramos al Milan, un affare che si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Secondo fonti di A Bola, i primi contatti ufficiali sono stati avviati tra PSG e Milan, con offerte formalizzate da parte del club rossonero.

Alcuni report, tra cui quelli di The Athletic e Calciomercato, confermano che le due società hanno raggiunto un accordo per il trasferimento. Anche se i dettagli precisi dell’affare non sono ancora stati resi noti, si stima che il valore finale, inclusi vari bonus, possa arrivare a una cifra compresa tra i 53 e i 55 milioni di euro.

Il Processo di Trasferimento e i Test Medici

Negli ultimi giorni, il processo di trasferimento di Gonçalo Ramos è diventato sempre più concreto. Sky Sport Italia ha evidenziato che il giocatore ha già effettuato i test medici in Florida, dove la nazionale portoghese è in preparazione per la Coppa del Mondo. Questi test sono avvenuti circa 15 giorni fa e rappresentano un passo precauzionale richiesto dal Milan, al fine di evitare sorprese indesiderate.

Il PSG aveva investito 65 milioni di euro per acquisire Ramos dal Benfica nel 2024, dopo un periodo iniziale di prestito. Durante la sua permanenza al PSG, il 25enne ha dimostrato il suo valore contribuendo con 12 gol e due assist in 45 partite ufficiali, aiutando il club a vincere la Champions League per la seconda volta consecutiva.

Tuttavia, nonostante il successo, Ramos ha mostrato il desiderio di avere più minuti di gioco, avendo iniziato solo 15 partite della scorsa stagione, senza mai essere inserito nella formazione titolare per le gare di Champions League. Con il passaggio al Milan, il giovane attaccante spera di trovare un ruolo più centrale nella squadra.

Un Nuovo Inizio con il Milan

Gonçalo Ramos ha già trovato un accordo per i termini personali con il Milan e si mostra entusiasta all’idea di lavorare con il nuovo allenatore Ruben Amorim. Questa nuova avventura in Serie A rappresenterebbe per lui un’opportunità di rinascita, dopo un periodo di alternanza tra panchina e campo a Parigi.

Un trasferimento così significativo porta con sé grandi aspettative da parte dei tifosi rossoneri. Ramos è conosciuto per la sua velocità, abilità nel dribbling e capacità di segnare, caratteristiche che potrebbero arricchire ulteriormente la rosa del Milan e contribuire a una stagione di successo.

Come riporta “Gazzetta dello Sport”, i dirigenti del Milan sono convinti che l’arrivo di Ramos possa non solo rinforzare l’attacco, ma anche creare una nuova dinamicità in squadra, con un giocatore giovane e talentuoso, desideroso di ritagliarsi uno spazio importante in un grande club. La sua esperienza internazionale con la nazionale portoghese, oltre al suo recente successo con il PSG, lo rendono un acquisto da tenere d’occhio.

In attesa dell’ufficialità del trasferimento, i fan del Milan e gli appassionati di calcio stanno seguendo con attenzione le ultime notizie. Con la stagione che si avvicina, la pressione per un inizio positivo sarà alta. Gonçalo Ramos è pronto a dimostrare il suo valore e a contribuire al cammino del Milan in Europa e in campionato.

Per ulteriori aggiornamenti sulle trattative e sulle prossime stagioni, si consiglia di rimanere sintonizzati su fonti ufficiali come “Sky Sport” e “Corriere dello Sport” che continuano a monitorare i movimenti sul mercato calcistico.

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