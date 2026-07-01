Il Mattino: “Napoli, stagione del Centenario al via: Allegri atteso, De Laurentiis accelera su stadio e centro sportivo”

La stagione del Centenario del Napoli prende ufficialmente il via e l’attesa è tutta concentrata sull’annuncio di Massimiliano Allegri. Come racconta Il Mattino, il tecnico livornese non ha ancora firmato il contratto che lo legherà al club azzurro, ma l’accordo è ormai definito e si attende soltanto il momento giusto per l’ufficialità e la presentazione.

Secondo Il Mattino, Aurelio De Laurentiis starebbe valutando con attenzione le modalità della presentazione del nuovo allenatore. L’ipotesi iniziale di svelare Allegri durante l’evento dedicato alla nuova maglia del Centenario, in programma il 6 luglio a bordo della nave MSC World Europa, sembra aver perso quota. Più probabile, invece, una presentazione nella seconda parte della prossima settimana oppure direttamente durante il ritiro di Dimaro Folgarida, dove il tecnico terrà la tradizionale conferenza stampa di inizio stagione.

Come evidenzia ancora Il Mattino, la preparazione estiva inizierà tra il 13 e il 14 luglio con le visite mediche e i test atletici a Castel Volturno, mentre la partenza per il ritiro di Dimaro è fissata per il 17 luglio. Allegri firmerà un contratto da oltre 4 milioni di euro a stagione e completerà anche la composizione del proprio staff, formato da sette collaboratori. Tra le novità ci sarà l’arrivo di Daniele Borri al posto di Alejandro Lopez, presente nello staff azzurro fin dai tempi di Luciano Spalletti.

Nell’analisi de Il Mattino, Allegri non ha avanzato particolari richieste sul mercato. Il nuovo allenatore vuole prima valutare l’organico a disposizione e soltanto successivamente prendere decisioni definitive insieme al direttore sportivo Giovanni Manna. La strategia della società resta immutata: il mercato in entrata dipenderà dalle cessioni, anche perché il Napoli ha già investito circa 60 milioni di euro per i riscatti di Alisson e Rasmus Hojlund. Tra i nomi destinati a essere monitorati con attenzione c’è quello di Frank Anguissa, per il quale al momento non sono ancora arrivate offerte concrete.

Come sottolinea ancora Il Mattino, il bilancio del club chiuderà con un passivo superiore ai 20 milioni di euro, un dato in linea con quello della stagione precedente. De Laurentiis continua però a considerare prioritario il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions League, traguardo che ha avuto un peso importante nella scelta di affidare la panchina a Massimiliano Allegri.

Parallelamente prosegue il lavoro sulle infrastrutture. Il Mattino racconta che il presidente vuole trasformare l’anno del Centenario anche nell’inizio concreto dei progetti relativi al nuovo stadio e al centro sportivo. Per il nuovo impianto resta in pole l’area dell’ex Q8 di San Giovanni a Teduccio, mentre per il futuro centro sportivo il Napoli continua a valutare i terreni di Succivo, Pozzuoli e Maddaloni. Dopo aver prolungato la permanenza a Castel Volturno anche per la prossima stagione, De Laurentiis è determinato a individuare presto la futura casa del club azzurro, con l’obiettivo di avviare i lavori nel più breve tempo possibile.