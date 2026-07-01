Gonçalo Ramos: il Milan pronto a pagare ben 75 milioni al PSG per il trasferimento.

Goncalo Ramos Si Avvicina al Milan: Un Trasferimento da Record

PALM BEACH GARDENS, FLORIDA – 25 GIUGNO 2026: Goncalo Ramos, indossando il numero 9 della nazionale portoghese, si riscalda durante una sessione di allenamento in vista del match di Gruppo K ai Mondiali FIFA 2026 tra Portogallo e Colombia presso il Palm Beach Gardens Tennis & Pickleball Center. (Foto di Leonardo Fernandez/Getty Images)

Le voci su un possibile trasferimento di Goncalo Ramos dal Paris Saint-Germain al Milan stanno guadagnando sempre più slancio. Le cifre suggerite per l’operazione variano tra 65 e 75 milioni di euro, a seconda degli add-ons e dei bonus. Inizialmente, le prime indiscrezioni parlavano di una cifra superiore ai 50 milioni di euro, il che segnerebbe già un record per il club, superando il precedente di 49,4 milioni pagati per Rafael Leao.

A quanto pare, Sky Sport Italia mette il costo finale del trasferimento a circa 70 milioni di euro, un’affermazione confermata anche da esperti del settore come Fabrizio Romano e Sportitalia. Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha specificato che il costo fisso ammonta a 65 milioni di euro, con ulteriori 5 milioni in bonus legati al rendimento futuro del giocatore.

Analisi del Trasferimento e Impatto sul Club

Ben Jacobs ha addirittura ipotizzato un totale di 75 milioni di euro, più 5 milioni in bonus, rendendo chiaro che il costo complessivo del trasferimento potrebbe variare notevolmente in base ai risultati di Goncalo Ramos. Calciomercato riferisce una cifra più bassa, attorno ai 55 milioni di euro fissi, con 10 milioni di bonus, suggerendo che alcuni add-ons potrebbero essere difficili da raggiungere, come ad esempio vincere la Champions League o il Pallone d’Oro.

This scenario segna una mossa audace da parte di Gerry Cardinale, CEO di RedBird, il quale ha deciso di ristrutturare profondamente il Milan dopo il deludente quinto posto in Serie A. L’acquisto di un talento come Ramos dimostra determinatezza e ambizione, nonché un chiaro intento di restituire competitività al club rossonero nel panorama calcistico internazionale.

I dettagli del trasferimento stanno emergendo rapidamente, e i club hanno già stretto un accordo, ora in fase di definizione con la preparazione della documentazione finale. Goncalo Ramos ha anche già completato i test medici con la nazionale portoghese durante il campo d’allenamento in Florida, dove è attualmente impegnato per i Mondiali.

Le Aspettative su Goncalo Ramos

Le aspettative attorno a Goncalo Ramos sono particolarmente elevate. Il giovane attaccante ha mostrato un potenziale straordinario durante la sua carriera al PSG, diventando un pezzo pregiato del mercato calcistico. La sua adattabilità e il suo rinomato fiuto per il gol sono qualità che potrebbero fare la differenza per il Milan, soprattutto in vista della prossima stagione.

Inoltre, il trasferimento di un giocatore di questo calibro non solo rafforza la rosa del Milan, ma potrebbe anche attrarre ulteriore attenzione e nuovi talenti, consolidando così la crescita del club negli anni a venire. La presenza di Ramos potrebbe risultare fondamentale per l’attacco rossonero e aumentare le chance di successo in competizioni nazionali e internazionali.

Il futuro di Goncalo Ramos è quindi un argomento di grande interesse per i tifosi e gli analisti calcistici. La sua evoluzione nel Milan potrebbe essere seguita con attenzione, mentre il club si prepara a un nuovo capitolo della sua storia. Molti si chiedono se questo trasferimento rappresenterà la spinta che il club milanese ha bisogno per tornare a essere un protagonista nel calcio europeo.

In definitiva, mentre il trasferimento di Goncalo Ramos al Milan si delinea sempre più chiaramente, il calcio europeo attende con ansia di vedere come si sviluppa questa intrigante storia. Con cifre da record e aspettative vertiginose, il giovane attaccante portoghese avrà un ruolo chiave nel futuro del club rossonero.

Fonti: Sky Sport Italia, Fabrizio Romano, Sportitalia, Calciomercato.

Non perderti tutte le news su Napoli+