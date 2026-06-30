De Vrij saluta l’Inter: firma con il Panathinaikos dopo sette anni di carriera.

Stefan de Vrij: Un Nuovo Capitol Per il Difensore Olandese

BOLOGNA, ITALIA – 23 MAGGIO: Stefan de Vrij dell’FC Internazionale contendere il pallone a Santiago Castro del Bologna FC durante la partita di Serie A tra Bologna FC 1909 e FC Internazionale allo Stadio Renato Dall’Ara il 23 maggio 2026, a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Stefan de Vrij, noto difensore olandese, ha preso una decisione significativa per la sua carriera: non rinnoverà il contratto con l’Inter. Invece, ha trovato un accordo personale per trasferirsi al Panathinaikos come svincolato. Il suo attuale contratto con l’FC Internazionale scade il 30 giugno, periodo in cui gli era stata proposta un’estensione di un anno.

Il 34enne è apparso desideroso di trovare un maggiore tempo di gioco altrove e ha ricevuto un’offerta da parte del Panathinaikos, squadra greca, per intraprendere una nuova avventura al di fuori della Serie A. Fonti di Sky Sport Italia riportano che de Vrij ha accettato un contratto annuale, con un’opzione per un secondo anno, del valore di 3 milioni di euro netti a stagione.

Un Passato di Successi in Serie A

Stefan de Vrij ha avuto una carriera di grande successo in Italia, collezionando oltre 300 presenze in Serie A dal suo approdo alla Lazio nel 2014, per poi trasferirsi all’Inter nel 2018 come svincolato. Durante il suo periodo all’Inter, ha contribuito in modo significativo alla vittoria della Serie A e della Coppa Italia, dimostrando di essere un pilastro nella difesa della squadra. Lo scorso 17 maggio, dopo la partita contro l’Hellas Verona, ha posato per una foto con i trofei vinti dall’Inter: la Coppa Campioni d’Italia e la Coppa Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

In questa stagione, de Vrij ha totalizzato 17 presenze competitive con l’Inter. La sua esperienza in Serie A e le sue doti difensive lo hanno reso un giocatore molto apprezzato, nonostante abbia recentemente subito un infortunio che lo ha costretto a ritirarsi dalla partecipazione al Mondiale 2026 con la Nazionale olandese.

Con l’arrivo a Panathinaikos, l’atleta cerca di mettere alla prova le sue capacità in un campionato diverso, con l’intento di rilanciarsi e recuperare il tempo di gioco che cerca. Seppur i tifosi dell’Inter proveranno nostalgia, questo passaggio rappresenta una nuova opportunità per il c.t. olandese.

Una Nuova Avventura Atene: Cosa Aspettarsi

Ora, è atteso che de Vrij metta la penna su carta per ufficializzare il suo trasferimento a Panathinaikos. Con il campionato greco in pieno svolgimento, il difensore avrà l’opportunità di contribuire subito alla sua nuova squadra, che mira a competere ad alti livelli sia in patria che nelle competizioni europee.

L’arrivo di de Vrij rappresenta un grande colpo per il Panathinaikos, che sta cercando di rinforzare la propria difesa. Con la sua vasta esperienza e leadership, si profila come un elemento chiave per il successo della squadra nei prossimi anni. La sua abilità nel leggere il gioco e nell’impostare l’azione dal retro potrebbe rivelarsi decisiva per il compagno di squadra.

I tifosi greci attendono con ansia il suo arrivo, sicuri che porterà qualità e solidità a un progetto che mira a tornare ai vertici del calcio europeo. La sua esperienza internazionale sarà un plus per il gruppo, permettendo di avviare un ciclo di successi all’interno del club.

In sintesi, la carriera di Stefan de Vrij continua a evolversi con questo trasferimento che segna una nuova fase della sua vita calcistica. Il Panathinaikos non solo guadagna un difensore esperto, ma un atleta che ha dimostrato di essere in grado di fronteggiare le sfide di grandi campionati.

Fonti ufficiali confermano che l’ufficializzazione del suo passaggio è attesa a breve e in molti seguono con interesse gli sviluppi della sua carriera.

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