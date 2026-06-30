Estate a Napoli: eventi imperdibili, giri in galeone e concerti all’alba sul mare!

Vedi Napoli d’estate 2026: Un’estate ricca di eventi gratuiti

Dal 2 luglio al 4 ottobre 2026, Napoli si prepara ad accogliere la quinta edizione di “Vedi Napoli d’estate e poi torni”. Questo imperdibile progetto, ideato e sostenuto dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, offre un calendario di eventi gratuiti che promettono di entusiasmare cittadini e turisti. Un’ottima occasione per vivere la città e scoprire le sue meraviglie.

Un Omaggio al Mare e alla Cultura Napoletana

Quest’anno, la manifestazione rende omaggio al mare che abbraccia Napoli, regalando un’esperienza unica a bordo di un galeone. I partecipanti potranno ammirare lo skyline della città da una prospettiva senza precedenti. Tra i punti salienti ci sono storie di misteri e noir che trasformeranno Napoli in un palcoscenico di segreti e delitti. Non mancherà l’opportunità di immergersi nella ricca tradizione musicale napoletana: un concerto all’alba di Ferragosto sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo sarà una delle attrazioni più attese.

Il programma è stato svelato in anteprima alla stampa, in un evento tenutosi a bordo del galeone, alla presenza dell’assessora al Turismo Teresa Armato, dello scrittore e divulgatore Amedeo Colella e del direttore artistico del Festival del Giallo Città di Napoli, Ciro Sabatino.

Eventi Imperdibili: I Dettagli dei Tour

Tra le attività programmate, ci saranno 18 tour a bordo del galeone, con due itinerari distintivi: “Otium. Posillipo e le ville di ozio” e “Negotium. Le attività produttive verso Vigliena e Pietrarsa”. I partecipanti saranno accompagnati da una guida turistica e dallo scrittore Amedeo Colella, che terrà viva l’attenzione con racconti e aneddoti legati alla cultura napoletana e al mare.

I temi del tour includono:

Il mito di Partenope e le sirene

Posillipo, i borghi e le ville della costa

L’Otium degli antichi romani

Leggende come quella della villa maledetta della Gaiola

Il Castel dell’Ovo e il famoso uovo di Virgilio

Il lungomare Caracciolo e la sua evoluzione storica

La tradizione culinaria di mare napoletana e le feste religiose legate al mare

Durante il tour, gli ospiti potranno assistere a performance teatrali: un posteggiatore napoletano eseguirà canzoni marinaresche, mentre un attore professionista interpreterà personaggi iconici come ‘o piscatore e Pullecenella. Inoltre, una danzatrice animerà i tour con danze tradizionali napoletane, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

La partenza dei tour è fissata per le 15:45, dal 2 luglio fino al 28 agosto, nei giorni specificati. I partecipanti sono invitati a prenotare il loro posto sulla piattaforma Eventbrite, considerando che la partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria.

Tour del Giallo: Un Viaggio tra Misteri e Segreti di Napoli

Un’altra iniziativa affascinante è il “Tour del Giallo Città di Napoli”, curato da Ciro Sabatino. Questo evento prevede 5 tappe e offre 10 appuntamenti nel weekend, dalle 10:00 alle 12:00, a partire dal 5 settembre fino al 4 ottobre. Come per gli altri eventi, la partecipazione è gratuita ma richiede prenotazione tramite il contatto fornito.

Ecco alcune delle tappe programmate:

5 e 6 settembre: Piazzetta Salazar – Focus sul noir mediterraneo tra i vicoli di Napoli.

– Focus sul noir mediterraneo tra i vicoli di Napoli. 12 e 13 settembre: Capodimonte – Esplorazione di delitti storici in contesti aristocratici.

– Esplorazione di delitti storici in contesti aristocratici. 19 e 20 settembre: La Calata dei Due Frati (Posillipo) – Racconti di crimine e leggende legate al mare.

– Racconti di crimine e leggende legate al mare. 26 e 27 settembre: Piazza Mercato – Storie di giallo e spionaggio durante la Seconda Guerra Mondiale.

– Storie di giallo e spionaggio durante la Seconda Guerra Mondiale. 3 e 4 ottobre: Floridiana – Un mix di romanticismo e giallo con delitti e tradimenti.

Inoltre, i visitatori possono beneficiare di quattro infopoint turistici situati in Piazza Plebiscito, Piazza del Gesù, Via Morghen e Molo Angioino, tutti aperti dalle 10:00 alle 19:00. Sono disponibili anche servizi come bagni autopulenti in Piazza del Gesù, operativi dalle 9:00 alle 21:00.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Assessorato al Turismo della Città di Napoli.

Vivete quindi una straordinaria estate a Napoli, all’insegna della cultura, del mare e della convivialità. Un’opportunità da non perdere per scoprire la bellezza di questa città unica.

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