15 Giugno 2026

Gazzetta dello Sport: “La settimana di Max”

redazione 15 Giugno 2026
Ferrario: "Per il Napoli voglio Allegri, anche se non piacerà ai tifosi"

Massimiliano Allegri e il Napoli sono sempre più vicini. Come racconta la Gazzetta dello Sport, i prossimi giorni potrebbero risultare determinanti per definire gli ultimi dettagli che separano il tecnico livornese dall’inizio della sua nuova avventura sulla panchina azzurra. Dopo settimane di attesa e di contatti continui, il conto alla rovescia è ormai entrato nella fase conclusiva.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri è ancora formalmente legato al Milan e la priorità assoluta resta la risoluzione del contratto che lo unisce al club rossonero. Negli ultimi giorni sarebbero ripresi i contatti tra l’entourage dell’allenatore e i dirigenti milanisti, con un clima che lascia trapelare crescente fiducia per arrivare rapidamente alla definizione dell’accordo e consentire a entrambe le parti di voltare definitivamente pagina.

La Gazzetta dello Sport evidenzia come Aurelio De Laurentiis abbia individuato in Allegri il profilo ideale per raccogliere l’eredità lasciata da Antonio Conte. L’esperienza, il palmarès e la mentalità vincente dell’allenatore rappresentano caratteristiche ritenute fondamentali per mantenere il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo. Nonostante la difficile conclusione dell’esperienza milanista, il presidente azzurro non ha mai smesso di credere nelle qualità del tecnico toscano.

Parallelamente agli aspetti burocratici, la programmazione della nuova stagione è già iniziata. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Allegri e il direttore sportivo Manna stanno analizzando la rosa a disposizione e le possibili operazioni di mercato. L’obiettivo non è rivoluzionare una squadra considerata già altamente competitiva, ma inserire alcuni elementi mirati in grado di aumentare ulteriormente qualità e profondità dell’organico.

Tra le priorità individuate figurano un esterno destro di affidabilità e spinta, un difensore centrale e un rinforzo offensivo. In cima alle preferenze per la fascia resta Khalaili, anche se la valutazione dell’Union Saint-Gilloise continua a essere considerata elevata. Restano monitorati anche Dodo della Fiorentina, Juanlu Sanchez del Siviglia e Brooke Norton-Cuffy del Genoa. In difesa, invece, il nome più gradito resta quello di Mario Gila della Lazio, profilo che la Gazzetta dello Sport indica come uno degli obiettivi principali della futura gestione Allegri.

A centrocampo, infine, eventuali movimenti dipenderanno dalle decisioni legate ad Anguissa e De Bruyne. Tra i profili apprezzati dall’allenatore figura Adrien Rabiot, nome che potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane. Prima, però, servirà completare il passaggio fondamentale: la separazione dal Milan. Solo allora potrà arrivare l’annuncio ufficiale che aprirà una nuova era tecnica all’ombra del Vesuvio.

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