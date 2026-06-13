Il Mattino: “Lobotka riflette sul futuro, Allegri lo aspetta: Napoli davanti a un bivio”
Stanislav Lobotka rappresenta uno dei dossier più delicati dell’estate azzurra. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il regista slovacco sta valutando il proprio futuro dopo sei stagioni e mezzo in maglia Napoli, due scudetti conquistati e un ruolo da protagonista assoluto nella crescita del club.
Secondo quanto riferisce Pino Taormina su Il Mattino, attraverso il proprio entourage Lobotka avrebbe manifestato alcune riflessioni sulla possibilità di affrontare una nuova esperienza professionale. Una valutazione comprensibile per un calciatore che si avvicina ai 32 anni e che potrebbe trovarsi davanti all’ultima occasione per misurarsi con un progetto diverso.
La situazione contrattuale resta comunque favorevole al Napoli. L’accordo attuale scade nel 2027, ma il club dispone di un’opzione unilaterale che consentirebbe di estendere il rapporto fino al 2028. Inoltre esiste una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida esclusivamente per l’estero e attivabile entro il 10 luglio.
Come evidenzia Pino Taormina su Il Mattino, qualsiasi scenario resta però subordinato alla volontà dello stesso Lobotka. Negli anni il centrocampista slovacco ha ricevuto numerosi apprezzamenti da grandi club europei, compreso il Barcellona di Xavi, ma alla fine ha sempre scelto di restare a Napoli.
Adesso la situazione appare diversa. Lo slovacco sta riflettendo sul proprio futuro e vuole comprendere quale possa essere la soluzione migliore nella fase più matura della sua carriera. Un elemento che rende particolarmente importante il confronto con Massimiliano Allegri.
Secondo Pino Taormina su Il Mattino, il futuro tecnico azzurro intende affrontare rapidamente la questione. Allegri considera Lobotka un giocatore fondamentale, ma non appartiene alla categoria degli allenatori disposti a trattenere calciatori contro la loro volontà. Il suo approccio gestionale è profondamente diverso da quello adottato da Antonio Conte.
Per questo motivo il tecnico livornese vorrebbe ottenere una risposta chiara prima dell’inizio del ritiro di Dimaro. Se Lobotka intende proseguire la sua avventura in azzurro, diventerà una delle colonne del nuovo progetto. In caso contrario, il Napoli si muoverà sul mercato per individuare un sostituto all’altezza.
Nel frattempo resta aperta anche la vicenda che riguarda lo stesso Allegri. Come sottolinea Pino Taormina su Il Mattino, il contratto con il Napoli è già definito in ogni dettaglio, ma manca ancora la risoluzione ufficiale del rapporto con il Milan.
I legali del tecnico continuano a lavorare per trovare un accordo con il club rossonero. Sul tavolo resta il tema della buonuscita, mentre Aurelio De Laurentiis segue la situazione dagli Stati Uniti mantenendo contatti costanti con tutte le parti coinvolte.
Secondo Pino Taormina su Il Mattino, il presidente azzurro non è particolarmente preoccupato e considera ormai certo l’approdo di Allegri sulla panchina del Napoli. Restano soltanto da definire gli ultimi aspetti burocratici prima dell’annuncio ufficiale.
Tra il futuro di Allegri e quello di Lobotka, il Napoli si trova quindi davanti a due passaggi decisivi che potrebbero influenzare profondamente la costruzione della squadra chiamata a difendere il proprio ruolo di protagonista in Italia e in Europa.