Gazzetta dello Sport: “Lobotka resta il faro del Napoli: Allegri lo considera imprescindibile”

Stanislav Lobotka è destinato a rimanere uno dei punti fermi del Napoli anche nella nuova gestione tecnica targata Massimiliano Allegri. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il regista slovacco è tornato al centro del progetto azzurro dopo settimane in cui il suo futuro sembrava meno scontato.

Secondo quanto riferisce Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Allegri ha già fatto arrivare alla dirigenza indicazioni molto chiare: il Napoli che verrà dovrà ripartire dalle qualità tecniche e dalla leadership di Lobotka. Un concetto che rafforza ulteriormente la posizione del centrocampista all’interno della rosa.

La presenza di una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida soltanto per l’estero e nelle prime settimane di luglio, non modifica la strategia del club. Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli considera Lobotka uno degli elementi imprescindibili della squadra e punta a trattenerlo ancora a lungo.

Anche il giocatore sembra aver ritrovato piena convinzione sul proprio futuro. Se due anni fa fu l’arrivo di Antonio Conte a spingerlo verso la permanenza, questa volta è stato l’approdo di Allegri a rafforzare ulteriormente il suo desiderio di continuare l’avventura in azzurro.

La società è pronta a discutere un nuovo accordo. Attualmente il contratto dello slovacco scade nel 2027, con un’opzione che consentirebbe al club di estenderlo fino al 2028. Tuttavia, come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe valutando un’intesa ancora più lunga per blindare definitivamente uno dei protagonisti degli ultimi anni.

Dal primo scudetto conquistato con Luciano Spalletti fino al secondo trionfo arrivato con Antonio Conte, Lobotka ha sempre rappresentato il fulcro della manovra. Nessuno degli allenatori passati per Castel Volturno è riuscito a fare a meno delle sue geometrie e della sua capacità di controllare i ritmi della partita.

Allegri intende affidargli nuovamente le chiavi del centrocampo. Rispetto alla gestione precedente, però, il tecnico potrebbe cercare di amministrarne meglio le energie, evitando di sottoporlo agli enormi carichi di lavoro che hanno caratterizzato l’era Conte.

Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Lobotka ha apprezzato particolarmente l’attenzione e la fiducia manifestate dalla nuova guida tecnica. Un aspetto che avrebbe contribuito ad allontanare eventuali dubbi sul futuro.

Anche fuori dal campo il legame con Napoli è diventato sempre più forte. Lo slovacco e la compagna Simona Leskovska hanno sviluppato un rapporto speciale con la città, spesso raccontato attraverso immagini e testimonianze condivise sui social network.

Arrivato nel gennaio del 2020, Lobotka ha attraversato momenti molto diversi. Dalle difficoltà iniziali legate all’adattamento e al periodo della pandemia fino alla consacrazione come uno dei migliori registi del calcio europeo. Con il Napoli ha conquistato due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa, diventando inoltre uno dei leader dello spogliatoio.

La sua importanza va oltre i numeri. Le statistiche raccontano solo una parte del contributo offerto dal centrocampista slovacco, mentre il suo peso tattico e la sua capacità di dare equilibrio alla squadra risultano spesso determinanti.

Per questo motivo, conclude Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Allegri considera Lobotka una delle fondamenta del nuovo Napoli. Un giocatore unico per caratteristiche e visione di gioco, destinato a restare protagonista anche nelle prossime stagioni.