13 Giugno 2026

Gazzetta dello Sport: “Lobotka resta il faro del Napoli: Allegri lo considera imprescindibile”

redazione 13 Giugno 2026
Max-Allegri-frown.jpg

Stanislav Lobotka è destinato a rimanere uno dei punti fermi del Napoli anche nella nuova gestione tecnica targata Massimiliano Allegri. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il regista slovacco è tornato al centro del progetto azzurro dopo settimane in cui il suo futuro sembrava meno scontato.

Secondo quanto riferisce Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Allegri ha già fatto arrivare alla dirigenza indicazioni molto chiare: il Napoli che verrà dovrà ripartire dalle qualità tecniche e dalla leadership di Lobotka. Un concetto che rafforza ulteriormente la posizione del centrocampista all’interno della rosa.

La presenza di una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida soltanto per l’estero e nelle prime settimane di luglio, non modifica la strategia del club. Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli considera Lobotka uno degli elementi imprescindibili della squadra e punta a trattenerlo ancora a lungo.

Anche il giocatore sembra aver ritrovato piena convinzione sul proprio futuro. Se due anni fa fu l’arrivo di Antonio Conte a spingerlo verso la permanenza, questa volta è stato l’approdo di Allegri a rafforzare ulteriormente il suo desiderio di continuare l’avventura in azzurro.

La società è pronta a discutere un nuovo accordo. Attualmente il contratto dello slovacco scade nel 2027, con un’opzione che consentirebbe al club di estenderlo fino al 2028. Tuttavia, come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe valutando un’intesa ancora più lunga per blindare definitivamente uno dei protagonisti degli ultimi anni.

Dal primo scudetto conquistato con Luciano Spalletti fino al secondo trionfo arrivato con Antonio Conte, Lobotka ha sempre rappresentato il fulcro della manovra. Nessuno degli allenatori passati per Castel Volturno è riuscito a fare a meno delle sue geometrie e della sua capacità di controllare i ritmi della partita.

Allegri intende affidargli nuovamente le chiavi del centrocampo. Rispetto alla gestione precedente, però, il tecnico potrebbe cercare di amministrarne meglio le energie, evitando di sottoporlo agli enormi carichi di lavoro che hanno caratterizzato l’era Conte.

Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Lobotka ha apprezzato particolarmente l’attenzione e la fiducia manifestate dalla nuova guida tecnica. Un aspetto che avrebbe contribuito ad allontanare eventuali dubbi sul futuro.

Anche fuori dal campo il legame con Napoli è diventato sempre più forte. Lo slovacco e la compagna Simona Leskovska hanno sviluppato un rapporto speciale con la città, spesso raccontato attraverso immagini e testimonianze condivise sui social network.

Arrivato nel gennaio del 2020, Lobotka ha attraversato momenti molto diversi. Dalle difficoltà iniziali legate all’adattamento e al periodo della pandemia fino alla consacrazione come uno dei migliori registi del calcio europeo. Con il Napoli ha conquistato due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa, diventando inoltre uno dei leader dello spogliatoio.

La sua importanza va oltre i numeri. Le statistiche raccontano solo una parte del contributo offerto dal centrocampista slovacco, mentre il suo peso tattico e la sua capacità di dare equilibrio alla squadra risultano spesso determinanti.

Per questo motivo, conclude Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Allegri considera Lobotka una delle fondamenta del nuovo Napoli. Un giocatore unico per caratteristiche e visione di gioco, destinato a restare protagonista anche nelle prossime stagioni.

Altro

de laurentii-natale(1)(2)

Il Mattino: “De Laurentiis pronto a intervenire con il Milan. Lobotka-Juve? Servono 30 milioni”

redazione 12 Giugno 2026
Adrien-Rabiot-napolipiu.com_(1)

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri studia il futuro: Rabiot primo obiettivo se partono Anguissa o De Bruyne”

redazione 12 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-12 070937

Repubblica: “Montervino: «Napoli è casa mia. De Laurentiis un visionario, Allegri vincerà anche qui»”

redazione 12 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-12 070141

Repubblica: “Napoli, il Centenario tra passione e business: De Laurentiis prepara un anno di celebrazioni”

redazione 12 Giugno 2026
lukaku

Il Mattino: “Lukaku via per 10 milioni”

redazione 11 Giugno 2026
neres-dazn(1)(1)

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri riparte da Neres e Alisson: fantasia brasiliana per il nuovo assalto allo scudetto”

redazione 11 Giugno 2026
Screenshot_27-7-2025_13270_www.instagram.com_

Napoli, Lucca torna alla base: il Nottingham Forest non esercita il riscatto

redazione 10 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-10 101804

Il Mattino: “Napoli, Allegri riparte dai bocciati: Beukema, Lang e Lucca chiamati al riscatto”

redazione 10 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-10 084621

Gazzetta dello Sport: “Napoli, torna l’asse Spagna-Argentina: Gila, Juanlu e Zeballos nel progetto di Allegri”

redazione 10 Giugno 2026
De Laurentiis: "Condivido le scelte di Conte. Con lui sperimentiamo per crescere"

Repubblica: “Napoli, il sogno americano si ferma: De Laurentiis chiude la porta a Rizzetta”

redazione 10 Giugno 2026
Di Lorenzo-Napoli, l'agente spiega i tre motivi della rottura a Conte

Il Mattino: “Di Lorenzo-Napoli, amore eterno: il capitano vuole chiudere la carriera in azzurro”

redazione 9 Giugno 2026
Clamoroso dietrofront: "Osimhen-Galatasaray, Manna non ha mai parlato". La smentita del Napoli

Gazzetta dello Sport: “Napoli, asse argentino per il futuro”

redazione 9 Giugno 2026

Ultimissime

Max-Allegri-frown.jpg

Gazzetta dello Sport: “Lobotka resta il faro del Napoli: Allegri lo considera imprescindibile”

redazione 13 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-13 062458

Repubblica: “Napoli, mercato in attesa: Allegri deciderà il futuro degli otto big in bilico”

redazione 13 Giugno 2026
Il-piccolo-Domenico-morto-dopo-il-trapianto-fallito.jpeg

Morte di Domenico: sospesi i medici per falsificazioni nella cartella clinica.

Anna Gaia Cavallo 13 Giugno 2026
d1751ba26c

Corriere dello Sport: “Napoli, Kovar osservato speciale: il portiere ceco resta nel mirino azzurro”

redazione 13 Giugno 2026
news430234.jpg

Sciopero della cultura a Napoli: mobilitazione generale per la difesa dei diritti culturali.

Anna Gaia Cavallo 13 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }