De Laurentiis rilancia per Conte: fissato l’incontro di persona con l’ex Inter

Aurelio De Laurentiis non molla la presa per Antonio Conte. Dopo i contatti telefonici, il presidente del Napoli incontrerà di persona l’allenatore salentino.

NAPOLI. Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di arrendersi nella corsa ad Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente del Napoli ha rotto gli indugi e sta facendo pressioni sul tecnico salentino per convincerlo ad accettare la panchina azzurra.

Non sarà un’impresa semplice, dal momento che nelle ultime ore si è accesa una vera e propria asta per l’ex allenatore di Juventus e Inter. In Italia, oltre al Napoli, anche il Milan è piombato con decisione su Conte e vedrà i suoi agenti tra oggi e domani.

Conte-Napoli, De Laurentiis fissa l’incontro

Il diretto interessato, però, avrebbe messo in cima alle proprie preferenze la pista partenopea, consapevole del lungo corteggiamento da parte di De Laurentiis. Gli approcci dello scorso ottobre e gennaio furono respinti con garbo da Conte, che promise: “Ne riparliamo a fine campionato”.

Ed ecco che, dopo aver ripreso i contatti telefonici nelle scorse ore, De Laurentiis ha deciso di accelerare i tempi fissando un incontro di persona con il tecnico leccese. L’obiettivo è capire se ci sono le condizioni per chiudere l’affare in tempi rapidi.

I deludenti risultati delle ultime giornate hanno spinto il patron azzurro a cambiare strategia: serve un allenatore carismatico in grado di scuotere l’ambiente. La delusione e i problemi da risolvere spingono a tentare in ogni modo di convincere Conte ad accettare la panchina del Napoli.

Le richiste di Conte

Le richieste economiche non sembrano rappresentare un ostacolo insormontabile, visto che il salentino chiede un ingaggio tra i 4 e i 5 milioni di euro a stagione, più bonus legati ai risultati e ai diritti d’immagine.

L’incontro di persona tra De Laurentiis e Conte sarà fondamentale per definire l’operazione e capire se ci sono i margini per far combaciare ambizioni tecniche e progetto futuro. Una sorta di tutto o niente per il Napoli nella corsa al successore di Calzona.