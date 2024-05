Napoli, De Laurentiis pressing su Conte: duello con il Milan per l’ex CT. Trapela una notizia

Aurelio De Laurentiis torna alla carica per Antonio Conte, riallacciando i contatti telefonici dopo un lungo stop. Ma il Milan è in agguato per l’ex CT.

NAPOLI. Aurelio De Laurentiis non molla Antonio Conte. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, il patron del Napoli ha rotto gli indugi e ha ripreso i contatti telefonici con l’ex CT della Nazionale Italiana dopo un lungo periodo di silenzio. L’obiettivo è quello di convincere il tecnico salentino ad accettare la panchina azzurra.

Non sarà un’impresa semplice, però, perché nelle ultime ore si è inserito nel forcing anche il Milan. I rossoneri vedranno gli agenti di Conte tra oggi e domani, ma il diretto interessato avrebbe messo in cima alle proprie preferenze il Napoli, consapevole del lungo corteggiamento da parte di De Laurentiis.

I primi approcci dell’ottobre e del gennaio scorsi sono stati respinti con garbo da Conte, che aveva promesso: “Ne riparliamo a fine campionato”. Ed ecco che, ora, il patron azzurro ha deciso di accelerare i contatti per capire se ci sono le condizioni per chiudere l’affare in tempi rapidi.

I deludenti risultati delle ultime giornate hanno spinto De Laurentiis a cambiare strategia: serve un tecnico carismatico in grado di scuotere l’ambiente. Senza badare troppo alle questioni legate all’ingaggio, visto che le richieste economiche di Conte si aggirano tra i 4 e i 5 milioni di euro a stagione, più bonus legati ai risultati e diritti d’immagine.

I veri nodi da sciogliere riguardano il progetto tecnico. Un profilo come quello di Conte non si ingaggia solo con promesse, ma serve un’effettiva carta bianca nella gestione della rosa e del mercato. Un ingaggio da 5 milioni netti, tra l’altro, sarebbe un record per un allenatore del Napoli.

Ma con una liquidità di circa 180 milioni, De Laurentiis non sembra intenzionato a badare al risparmio pur di assicurarsi Conte. Il duello con il Milan per l’ex CT è appena iniziato.