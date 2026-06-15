Simone De Martinis: il giovane poliziotto eroe che ha salvato 16 vite a soli 34 anni.

Battuto il primo ciak del cortometraggio “Cuore mio, cuore tuo”, ispirato alla toccante storia di Simone De Martinis, un poliziotto di Torre del Greco scomparso prematuramente a soli 34 anni. Simone era in servizio a Capri quando, lo scorso giugno, è deceduto a causa di complicazioni successive a un intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore benigno al nervo acustico.

Una storia di altruismo e speranza

Il cortometraggio, scritto, diretto e interpretato da Valter d’Errico e Eleonora Baliani, si immerge nel dramma della perdita, intrecciando la narrazione con il tema della donazione degli organi. Attraverso questo racconto, il film intende comunicare un messaggio di speranza e solidarietà. Simone, descritto come un giovane poliziotto altruista e amato da tutti, aveva già manifestato la sua volontà di donare gli organi in caso di necessità. Questa scelta ha permesso di ridare vita a ben 16 persone, consolidando il suo lascito anche dopo la sua morte.

La storia di Simone ha profondamente scosso l’opinione pubblica, rendendo il corto non solo un omaggio a un grande uomo, ma anche un importante strumento di sensibilizzazione. Valter d’Errico ha scelto di focalizzarsi sul gesto nobile di Simone per evidenziare l’importanza della donazione post mortem, un tema di grande attualità e rilevanza sociale, soprattutto per le nuove generazioni.

Location e cast d’eccezione

Le riprese del cortometraggio sono appena iniziate nell’incantevole cornice dell’isola di Capri, una scelta che ritengo essenziale per dare risalto al messaggio del film. L’isola, icona di bellezza e svago, diventa così un testimone potente di un gesto di grande umanità. A interpretare la figura di Simone è stato scelto l’attore emergente Marco Frattolillo, un vero poliziotto in grado di portare autenticità al ruolo.

Il cast prestigioso include nomi noti come Claudia Gerini, Valerio Morigi, Rajae Bezzaz e Marina Suma, oltre a giovani talenti come le baby attrici Michelle Marino e Annaluce Cuomo. Il team creativo si avvale anche della presenza del dialog coach Gianluca Liguori e del suo assistente Andrea Giannetti. La produzione è frutto della collaborazione tra Debora Diego, Valter D’Errico e Daniele Di Lorenzo, tutti impegnati a garantire che il progetto rispetti e renda onore alla memoria di Simone.

“Ho scelto di girare a Capri non solo per rimanere fedele alla storia trattata, ma anche per dare un risalto maggiore al messaggio da trasmettere”, ha dichiarato il regista D’Errico. Questo cortometraggio si prefigge di avere un significativo impatto mediatico, affrontando un tema delicato ma di primaria importanza. “Sarà una storia di grande impatto, il poliziotto morto improvvisamente si aggira come fantasma nell’ospedale dove avvengono i vari trapianti. Solo una bambina, che ha ricevuto il cuore, si accorge di lui e inizia a parlare con lui. A un certo punto, l’entità decide di abbandonare la Terra e volare verso il cielo”, ha aggiunto D’Errico. La speranza del regista è che il film possa aumentare in modo esponenziale la consapevolezza sull’importanza della donazione degli organi.

Questa iniziativa rappresenta non soltanto un omaggio a Simone ma anche un appello verso una maggiore sensibilizzazione sul tema della donazione post mortem. Il cortometraggio non si limita a raccontare una storia, ma desidera far riflettere il pubblico su questioni di vita e di morte, inclusa l’importanza di lasciare un segno positivo nel mondo anche dopo la propria scomparsa.

Fonti ufficiali affermano che in Italia ci sono circa 8.200 pazienti in lista d’attesa per un trapianto d’organo, il che rende ancor più pertinente il messaggio del cortometraggio “Cuore mio, cuore tuo”. La donazione degli organi è un gesto di altruismo che può salvare molte vite e questo progetto si propone di spronare le persone a riflettere su questo tema.

Invitiamo tutti a seguire questo cortometraggio e a contribuire alla diffusione della cultura della donazione degli organi, perché ogni piccolo gesto può fare la differenza.

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