14 Agosto 2026

Autorità sanitarie, a Malta 20 decessi in una sola settimana a luglio per caldo estremo

Anna Gaia Cavallo 14 Agosto 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Venti persone sono morte a Malta, in una sola settimana a luglio, a causa delle elevate temperature. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie del Paese, precisando che i decessi sono avvenuti tra il 20 e il 26 luglio, quando il termometro sull’isola ha superato i 40 gradi. Nella stessa settimana sono stati registrati complessivamente 108 decessi tra i residenti maltesi e gozitani. Le vittime avevano tra i 55 e gli 89 anni e, nella maggior parte dei casi, soffrivano di patologie preesistenti che si ritiene siano state aggravate dal caldo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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