15 Agosto 2026

Evacuati cinque attivisti italiani in Cisgiordania. Media palestinesi “Espulsi con la forza dall’esercito israeliano”

Anna Gaia Cavallo 15 Agosto 2026
Cisgiordania-1-1.jpg

CISGIORDANIA (ITALPRESS) – “Le forze israeliane hanno espulso con la forza alcuni attivisti italiani che erano riusciti a raggiungere tre case dei palestinesi a Qusra, in Cisgiordania”, circondate da giorni da dei coloni israeliani. Lo afferma il sindaco di Qusra, Abdul Azim Wadi, citato dall’agenzia di stampa palestinese Wafa. “Circa 15 palestinesi, tra cui due bambini, vivono nelle tre case in condizioni umanitarie precarie, con l’accesso ai beni di prima necessità costantemente bloccato”, ha aggiunto. Il Fatto Quotidiano e Repubblica avevano in precedenza riferito che che gli italiani nel villaggio palestinese di Qusra, a sud di Nablus, sono cinque, e hanno un’età compresa tra i 20 e i 40 anni. Si tratterebbe di 4 donne e un uomo, secondo i due quotidiani. Ieri l’esercito israeliano era intervenuto per sgomberare i coloni.

Fonti della Farnesina hanno confermato a Italpress che il ministero degli Esteri segue la situazione degli attivisti italiani.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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