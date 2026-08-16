16 Agosto 2026

Papa Leone XIV “I Giochi del Mediterraneo siano profezia di pace”

Anna Gaia Cavallo 16 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Questa settimana avranno inizio i Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto. Essi coinvolgeranno diversi Paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all’area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero“. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in piazza della Libertà, a Castel Gandolfo.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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