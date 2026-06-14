Il Mattino: “Allegri vuole liberarsi a zero”
L’ufficialità di Massimiliano Allegri al Napoli continua ad essere soltanto una questione di tempo. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il tecnico livornese è già pienamente coinvolto nelle strategie azzurre, ma la risoluzione definitiva del contratto con il Milan non è ancora arrivata.
Allegri-Napoli, manca solo l’annuncio
Secondo Il Mattino, il nodo resta legato alla separazione dal Milan. Zlatan Ibrahimovic, attualmente impegnato negli Stati Uniti come opinionista per Fox Sports durante il Mondiale, sembra avere altre priorità rispetto alla definizione della vicenda Allegri.
L’accordo tra il Napoli e il tecnico è invece già definito:
contratto biennale;
opzione per una terza stagione a favore del club;
nessuna clausola liberatoria al termine del primo anno.
La soluzione alternativa resta sempre sul tavolo: Allegri potrebbe rinunciare alla buonuscita pur di chiudere definitivamente il rapporto con il Milan e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura.
De Laurentiis aspetta, ma il lavoro è già iniziato
Come sottolinea Pino Taormina su Il Mattino, Aurelio De Laurentiis mantiene la calma. Il presidente sa che Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli e nel frattempo continua a lavorare insieme a Giovanni Manna sulla costruzione della rosa.
Il club dispone di una liquidità stimata tra i 70 e gli 80 milioni di euro, ma non ha alcuna intenzione di accelerare sul mercato. La strategia è chiara: attendere l’evoluzione del Mondiale e sfruttare eventuali occasioni che potrebbero emergere nelle prossime settimane.
Gila resta il primo obiettivo per la difesa
In cima alla lista delle priorità continua a esserci Mario Gila.
Il Napoli ha già raggiunto un’intesa di massima con il difensore spagnolo sulla base di un contratto quinquennale, ma resta enorme la distanza con la Lazio.
Lotito continua a chiedere circa 30 milioni di euro e Gennaro Gattuso vorrebbe trattenere il giocatore anche a costo di arrivare alla scadenza contrattuale.
Per questo motivo, come evidenzia Il Mattino, non sono giorni destinati a registrare accelerazioni decisive.
Anguissa e Lukaku, futuro da definire
Tra i dossier più delicati figura quello di Frank Anguissa.
Gli agenti del centrocampista camerunese hanno chiesto al Napoli di conoscere la valutazione fissata dal club. Un segnale che lascia intendere come qualche movimento stia iniziando a svilupparsi sul mercato.
La richiesta azzurra sarebbe di almeno 20 milioni di euro.
Situazione da monitorare anche per Romelu Lukaku. Gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e l’agente Federico Pastorello potrebbero favorire una separazione senza particolari tensioni qualora arrivassero proposte convincenti.
I sogni di giugno: Rabiot, Khalaili e Atta
Secondo Pino Taormina su Il Mattino, i nomi che maggiormente intrigano la dirigenza azzurra in questa fase sono tre:
Adrien Rabiot, pupillo di Allegri;
Anan Khalaili, esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise;
Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese.
Tuttavia, il club ritiene prematuro affondare i colpi adesso. Il mercato viene considerato ancora in una fase preliminare e acquistare subito significherebbe rischiare di pagare prezzi superiori rispetto a quelli che potrebbero emergere più avanti.
Napoli, la linea è la pazienza
La parola d’ordine a Castel Volturno è una sola: pazienza.
L’ufficializzazione di Allegri arriverà nelle prossime settimane, mentre sul mercato il Napoli continua a monitorare diverse situazioni senza farsi trascinare dalla fretta. Prima le uscite, poi gli interventi mirati per completare una rosa che la società considera già altamente competitiva.