Sam Querrey prevede: il dominio di Medvedev è a rischio dopo Roland Garros?
Medvedev sorprendentemente eliminato al Roland Garros
Daniil Medvedev ha subito una sconfitta inaspettata al primo turno del Roland Garros, perdendo contro Adam Walton con il punteggio di 2-6, 6-1, 1-6, 6-1, 4-6. Questo risultato ha destato non poche preoccupazioni tra gli appassionati di tennis, poiché il tennista russo sembrava aver trovato una buona forma nelle settimane precedenti, arrivando a un match combattuto contro Jannik Sinner a Roma.
Nonostante i progressi mostrati sulla terra rossa, la performance di Medvedev a Parigi è stata deludente, portandolo a ripensare la sua strategia in vista della stagione sull’erba, che culminerà con Wimbledon, un torneo in cui il russo non è mai riuscito a superare le semifinali.
Il futuro di Medvedev sulla superficie erbosa
Medvedev si prepara ora per la stagione sull’erba, mirando a ritrovare slancio in vista di Wimbledon. Sam Querrey, ex tennista e attuale opinionista, ha recentemente condiviso la sua opinione sul podcast ‘Nothing Major’, esprimendo fiducia in Medvedev per un potenziale successo. Ha affermato: “Daniil ha avuto alti e bassi; ha toccato il fondo a Roland Garros, ma sono sicuro che rimbalzerà. Prevedo che vincerà un torneo di preparazione sull’erba e avrà un ottimo andamento a Wimbledon.”
La strada di Medvedev nell’erba è già ricca di esperienze. Ha conquistato un titolo a Mallorca nel 2021, superando in finale proprio Querrey. Negli anni successivi, ha raggiunto altre tre finali, ma ha lottato per portare a casa il trofeo: due eliminazioni in Finale ad Halle e una sconfitta a Rosmalen.
Il suo record a Wimbledon è variabile, ma ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli, raggiungendo le semifinali in due delle ultime tre edizioni del torneo. L’ultima prestazione significativa risale al 2024, quando è arrivato alle semifinali, mentre l’anno precedente ha subito una cocente sconfitta al primo turno.
Se le sue recenti prestazioni sono indicative del suo potenziale, è lecito attendersi che Medvedev possa intraprendere un altro percorso profondo nel torneo di Wimbledon. In questo momento critico della sua carriera, ha necessità di riorganizzare le idee e lavorare duramente prima dell’inizio del prestigioso torneo.
Le previsioni di Querrey e Johnson sui prospetti erbosi
Mentre Querrey ha puntato i riflettori su Medvedev, Steve Johnson ha scelto un profilo diverso: Learner Tien. Johnson ha dichiarato: “Penso che Tien possa sorprenderci quest’anno sull’erba.” A questa affermazione, Querrey ha risposto con scetticismo, definendo la scelta “rischiosa”. Entrambi i giocatori sembrano avere opinioni divergenti sulle potenzialità di Tien.
Johnson ha proseguito nel suo ragionamento, affermando: “È importante scegliere giocatori fuori dal coro. Non voglio puntare su qualcuno come Ben Shelton, che è già tra i primi cinque del mondo.” Questa scelta rappresenta una fiducia nelle capacità di Tien, che ha recentemente dimostrato segni di crescita.
Tien ha già un titolo ottenuto su erba – vincendo a Mallorca nel 2021 e battendo Medvedev in finale – e si è comportato bene nell’ultima stagione, arrivando ai quarti di finale a Mallorca e nel secondo turno a Wimbledon. Quest’anno, la sua stagione sull’erba comincerà all’Halle Open il 15 Giugno.
In vista dei prossimi eventi, gli occhi saranno puntati su Medvedev, in cerca di riscatto, e su Tien, determinato a dimostrare le sue potenzialità.
In sintesi, il torneo di Wimbledon si preannuncia avvincente, con trame da seguire attentamente. Sarà interessante vedere se Medvedev saprà risollevarsi dopo la delusione di Parigi e se Tien potrà emergere come nuovo talento sulla superficie erbosa.
Fonti ufficiali: ATP Tour, Roland Garros.
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